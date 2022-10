Kaley Cuoco de The Big Bang Theory est partie “se battre pour sa jambe” après “le pire accident de sa carrière”

KALEY Cuoco a rappelé le moment terrifiant où elle a failli perdre sa jambe après un accident d’équitation.

L’actrice de Big Bang Theory, qui jouait Penny dans la sitcom à succès, a révélé que l’avenir de la comédie aurait pu être compromis à cause de l’incident.

Kaley Cuoco a failli perdre sa jambe après un accident d’équitation[/caption]

Dans les pages d’un nouveau livre, The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, les acteurs et l’équipe ont rappelé l’épreuve atroce.

En septembre 2010, alors âgée de 24 ans, elle chevauchait dans un ranch à Los Angeles lorsqu’elle est tombée de son cheval après que l’animal a eu peur.

Le cheval a ensuite atterri sur sa jambe, ce qui a conduit Kaley à consulter un médecin d’urgence dans un hôpital.

Le créateur de l’émission, Chuck Lorre, a révélé qu’il avait rencontré le Dr Stephen Lombardo et avait demandé de l’aide, son ami venant et faisant appel à certains des meilleurs chirurgiens disponibles.

“Ce fut la période la plus sombre et la plus effrayante des douze années de la série”, a-t-il déclaré dans l’extrait, via People Magazine.

« Kaley aurait pu perdre sa jambe. C’est une série de miracles qui nous a permis de traverser cela et pour elle d’en sortir en bonne santé.

À un moment donné, on craignait que la jambe de la star des hôtesses de l’air ne soit amputée, les médecins suggérant également qu’elle ne pourrait pas marcher pendant des mois.

“Avant de me faire opérer, ils m’ont fait signer quelque chose qui disait:” Nous ne savons pas jusqu’à ce que nous arrivions là-bas et que nous voyions cette jambe, et il pourrait s’avérer que vous ne l’avez plus “”, a-t-elle poursuivi.

“Ce n’était pas le cas, évidemment, mais j’ai dû signer quelque chose qui disait, ‘D’accord, tu peux.’

“Tout s’est bien passé, et j’étais debout et je travaillais une semaine plus tard, mais les médecins ont agi comme si je n’allais plus jamais marcher.”





Kaley a été écrit sur deux épisodes de The Big Bang Theory avant de revenir au travail, Chuck remerciant son ami médecin d’avoir «sauvé» Kaley, ainsi que la série.

Le programme extrêmement populaire est sorti pour la première fois sur nos écrans en 2007, nous présentant Penny, Leonard, Sheldon, Raj et Howard.

Après 12 saisons et d’innombrables récompenses, il a été annoncé que la série touchait à sa fin, la finale étant diffusée en mai 2019.

Kaley a demandé des soins médicaux d’urgence dans un hôpital après l’épreuve[/caption]

