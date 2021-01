Affaires à l’avant, fête à l’arrière!

Kaley Cuoco a quelques réflexions sur le nouveau «faire» de son mari. Le jeudi 21 janvier, le Agent de bord l’étoile l’a emmenée Instagram compte pour partager son mari Karl Cookcoupe de cheveux.

« Je ne me souviens pas avoir dit ‘dans la maladie et la santé oh et les mulets' », a-t-elle écrit dans la légende d’un instantané de la cavalière de compétition embrassant l’actrice – oui, avec un mulet – et fixant la caméra avec des yeux très inquiets .

Dans la section des commentaires, de nombreux fans ont eu des suggestions sur la façon de gérer la coiffure explosive du passé. Jeune Sheldon étoile Annie Potts a écrit: « Coupez-le pendant qu’il dort cher … »

Kaley a également profité de son histoire Instagram jeudi pour montrer plus d’angles des nouvelles serrures de Karl. «Ne soyez pas jaloux mesdames», a-t-elle sous-titré une vidéo. «S’il vous plaît, essayez de vous contenir. Il est pris. Désolé.

Kaley et Karl ont marché dans l’allée en juin 2018. À l’époque, le La théorie du Big Bang L’actrice a partagé une photo en noir et blanc du couple en train de s’embrasser avec l’adorable légende «Légalement KCSQUARED 6-30-18».