Kaley Cuoco a la fête ultime pour célébrer la perte d’un Golden Globe

Kaley Cuoco n’a pas gagné Golden Globe, mais elle aurait peut-être gagné la soirée de toute façon.

La star et productrice exécutive de HBO Max’s L’hôtesse de l’air était prête à accepter virtuellement le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée, une comédie musicale ou une comédie lors de la cérémonie de remise des prix 2021, mais elle a fini par perdre contre Ruisseau Schitt Star Catherine O’Hara. Mais elle l’a pris dans la foulée. Cela a peut-être dommage de ne pas pouvoir assister au spectacle en personne, mais il pourrait aussi y avoir un côté positif à toutes les célébrités devant rester à la maison. D’une part, Cuoco aurait dû attendre beaucoup plus longtemps pour célébrer sa perte comme ça.

Avec environ une heure restante dans la cérémonie, Cuoco a publié une photo sur Instagram de la façon dont sa nuit se passait. Toujours dans sa robe Oscar de la Renta, elle s’assit par terre et s’entoura de plats de fête – cupcakes, pizza, un immense plateau de macaroni au fromage et un gâteau avec son visage dessus. Sur ses genoux, il y a un autre gâteau au chocolat à côté de quelques extensions de cheveux, et elle a une bouteille de champagne dans une main avec une part de pizza dans l’autre. Un diadème se trouve au sommet de sa tête.

Si vous nous demandiez de tout décrire en un seul mot, nous choisirions «iconique».