Kalen DeBoer a montré ce que l’Alabama peut encore être après Nick Saban lors de la victoire contre la Géorgie

TUSCALOOSA, Alabama — Kalen DeBoer a accepté le poste il y a 261 jours, mais samedi soir, c’était le moment où il devenait véritablement l’entraîneur-chef de l’Alabama.

Il a conquis l’équipe lors des entraînements du printemps. La base de fans de l’Alabama a largement rejoint le groupe au cours de l’été après une furieuse campagne de recrutement. La seule chose qui restait était de diriger la machine de l’Alabama sur une grande scène sous les yeux de tout le monde du football universitaire. Et il n’a pas déçu.

La victoire 41-34 de l’Alabama, n°4, contre la Géorgie, n°2, a donné suite à son battage médiatique et plus encore. Une fois terminé, DeBoer s’est amélioré à 108-12 en tant qu’entraîneur-chef, 12-2 contre des adversaires classés AP et 6-0 contre Steve Sarkisian, Lincoln Riley, Dan Lanning et Kirby Smart. Il y avait des questions sur le déclin potentiel de l’Alabama après la retraite de Nick Saban, et il aurait été facile de penser que la série de Géorgie pencherait en faveur des Bulldogs avec le meilleur entraîneur du football universitaire en tête. Au lieu de cela, il s’agissait de la neuvième victoire de l’Alabama contre la Géorgie en 10 rencontres.

La première mi-temps ressemble à 2015 à Athènes : domination totale. La seconde mi-temps ressemblait davantage à 2017 et 2018, avec des retours et des exploits en fin de match du quart-arrière. Le résultat final était familier : l’Alabama en tête. C’était un match de déclaration pour des joueurs comme le quart-arrière Jalen Milroe et le receveur de première année Ryan Williams, mais c’était une place tout aussi importante pour DeBoer, qui a remporté le type de victoire de marque pour laquelle l’Alabama était connu sous Saban.

« Tout le travail acharné que vous avez accompli pendant l’obscurité va briller à un moment donné », a déclaré Milroe, qui a totalisé 491 verges et quatre touchés. « Et il est sorti et a brillé aujourd’hui. C’était une excellente occasion pour notre équipe de football de le montrer.

DeBoer a également appris ce que signifie être entraîneur au sein de la SEC. Et il y aura de nombreux moments d’enseignement à partir de cela.

Menant 30-7, l’Alabama affrontait les deuxième et cinquième sur la ligne des 40 verges de Géorgie avec 53 secondes à jouer en première mi-temps. À ce moment-là, tout cliquait et on avait l’impression que le barrage était sur le point de se briser juste avant la mi-temps. Puis l’Alabama est devenu trop mignon. Une triple passe inversée que la Géorgie a étouffée s’est transformée en une défaite de 8 verges. Une opportunité de but s’est transformée en botté de dégagement. On ne peut laisser de points au tableau dans aucune situation, mais surtout contre une équipe comme la Géorgie.

Un départ de 28-0 s’est transformé en une avance de 30-7 à la mi-temps, qui s’est transformée en un déficit de 34-33 avec 2:31 à jouer. Un match qui semblait insurmontable pour la Géorgie a failli devenir un effondrement historique pour l’Alabama. L’offensive qui a marqué des touchés sur quatre disques consécutifs pour commencer le match a botté de dégagement, échappé ou retourné lors des essais sur sept de ses huit disques suivants. En seconde période, l’offensive n’a fait en moyenne que 1,2 verges par course et a converti un tiers de mise. La défense n’a pas pu s’arrêter, en particulier au quatrième essai, pour garder la Géorgie à distance. Ce fut également une autre mauvaise soirée pour les pénalités, avec 10 totalisant 90 verges.

« Ils n’auraient jamais dû être dans une situation leur permettant de revenir », a déclaré Williams. « Nous étions censés garder le pied sur l’accélérateur, mais (la Géorgie) est revenue. Nous savions que l’adversité arriverait à un moment donné – nous devions simplement riposter.



Jalen Milroe a réussi 374 verges et a couru 117 verges. (Todd Kirkland/Getty Images)

C’est exactement ce qu’ils ont fait, c’est tout à l’honneur de DeBoer et de l’Alabama. Un jeu après que la Géorgie ait pris les devants, DeBoer a lancé un tir profond pour Milroe et Williams, qui a fini par être le touché gagnant. Après le touché de 67 verges de la Géorgie, DeBoer n’a pas hésité à renvoyer un foin immédiatement. Ce type de confiance se répercute dans toute l’équipe.

« Ce n’est pas seulement cette semaine ; depuis le premier jour, nous avons parlé de ne pas regretter », a déclaré DeBoer. « Rivalisez jusqu’à la toute fin. Nous parlons beaucoup de rester positifs et de continuer à nous battre. Parfois, la balle ne rebondit pas dans votre direction – continuez à vous battre.

« Beaucoup de jeux offrent des opportunités où si vous trouvez un match en tête-à-tête, vous le saisissez. »

DeBoer, habituellement stoïque, a fait preuve d’un certain dynamisme compétitif samedi lors de quelques échanges avec les officiels, mais les joueurs ont souligné son sang-froid tout au long du match et en particulier pendant les moments de bascule vers la fin. Son attitude calme correspondait à celle des joueurs, et cela a conduit l’Alabama à renverser le jeu sur son axe en quelques secondes après avoir perdu une avance de 28 points.

« L’entraîneur DeBoer est très énergique », a déclaré le secondeur Jihaad Campbell. « Tout au long du match, l’entraîneur DeBoer a fait preuve de sang-froid, je pense que cela a vraiment déteint sur toute l’équipe. Je comprends simplement : « Hé, nous allons bien, mentalité de jeu suivant. »

« C’est Bama, tu sais, nous sommes la norme. Nous ne réfléchissons pas vraiment trop aux choses. Nous avons de l’assurance. Nous nous faisons confiance. Nous nous faisons confiance pour aller sur le terrain et faire notre travail afin que nous puissions exécuter et remporter une victoire.

Un retour furieux de la Géorgie ne devrait pas nier le fait que le personnel de DeBoer avait un excellent plan de match. À la mi-temps, Smart a noté que la sortie de l’Alabama d’un champ arrière vide était « quelque chose de nouveau » qu’il a bien exécuté. L’interception de Domani Jackson faisait partie d’une couverture que l’Alabama n’avait pas montrée cette saison, ce qui a poussé Carson Beck de Géorgie à paniquer et à commettre une erreur.

Milroe avait l’air aussi précis et confortable que jamais. L’Alabama a terminé à +3 en marge de chiffre d’affaires et a remporté la bataille du temps de possession. Il s’agit d’une victoire marquante qui fait également comprendre que les matchs ne sont pas terminés tant qu’ils ne sont pas terminés, un message qui devrait garder l’équipe concentrée avec un match sur la route à Vanderbilt samedi prochain.

Pour une victoire aussi importante soit-elle, la phase de lune de miel est terminée, même après une victoire. Il a été difficile de critiquer DeBoer depuis janvier et, à son honneur, la transition s’est déroulée sans heurts dès le début. Le match de samedi permet de se poser des questions légitimes sur la manière dont la Géorgie s’est adaptée à la mi-temps et en a fait un match – et sur ce que cela signifie pour les futurs adversaires. Donnez également du crédit à la Géorgie, en tant que programme fonctionnant à un niveau optimal avec une culture et un entraîneur semblables à ceux de l’Alabama.

Pourtant, l’Alabama a prouvé samedi que sous DeBoer, cela ne mènerait nulle part. Samedi a été le plus gros test à ce jour et DeBoer a réussi.

Maintenant, il doit réussir le suivant, et le suivant – et ainsi de suite. C’est ce que signifie être entraîneur en Alabama.

« Nous devons reconnaître que gagner à la SEC est une tâche difficile et profiter de cette victoire », a déclaré Milroe. «Je pense que c’est quelque chose sur lequel nous perdons notre concentration en Alabama – la norme d’excellence, bien sûr, mais profiter de la victoire. Tant de choses ont été investies dans ce jeu.

« Nous allons profiter de la victoire, mais ce n’est pas la fin de notre route. Il y a tellement plus que nous pouvons faire mieux en regardant la cassette. Pour commencer le jeu SEC de cette façon, en beauté, super content de la performance des gars. Nous allons simplement nous améliorer constamment, grandir et reconnaître que nous ne sommes pas une équipe de football finie et ne jamais faire preuve de complaisance.

(Photo du haut de Jalen Milroe et Germie Bernard : Todd Kirkland / Getty Images)