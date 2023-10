LES APPARTEMENTS – Étudiant de première année Chou frisé Fontenot a tiré un 4 sous la normale 68 lundi pour remporter le championnat individuel masculin lors de la neuvième édition de la East Lake Cup au Atlanta Athletic Club. Les Yellow Jackets, cinquièmes, ont affiché un total de 290 par équipe de 2 au-dessus de la normale et ont remporté la troisième place dans la tranche de quatre équipes pour le match play qui commence mardi matin.

Tech obtient une revanche lors d’un match de demi-finale mardi avec la Caroline du Nord, la mieux classée (285, -3), que Tech a battu en demi-finale du championnat de la NCAA en mai dernier. Les Tar Heels ont terminé deuxièmes de la ronde en partie par coups de lundi à 3 sous la normale 285. Florida State a décroché la première place en obtenant une note de 5 sous la normale 283 et affrontera la Floride (292, +4) dans l’autre match de demi-finale. Les vainqueurs des demi-finales de mardi joueront pour le championnat mercredi, tandis que les perdants s’affronteront dans un match de consolation.

L’East Lake Cup présente les demi-finalistes des championnats masculins et féminins de la NCAA du printemps dernier – Florida, Georgia Tech, Florida State et North Carolina pour les hommes, et Wake Forest, Southern California, Stanford et Texas A&M pour les femmes. Le format du tournoi comprend 18 trous en partie par coups pour déterminer un champion individuel masculin et féminin et pour établir les classements pour le match play en équipe. Il y aura ensuite deux tours de match play pour déterminer un champion par équipe, ainsi qu’un match de consolation pour déterminer la troisième place. Les matchs par équipe se composent de cinq matchs individuels, chaque victoire comptant un point pour l’équipe.

Les demi-finales de mardi débuteront à 10h40 sur le parcours Highlands du Atlanta Athletic Club, avec les Jackets affrontant les Tar Heels, suivis des Seminoles contre les Gators. Golf Channel offrira une couverture télévisée en direct de 15h à 18h

Fontenot a commencé la ronde de lundi avec des birdies consécutifs et en a ajouté trois autres avant de prendre le virage à 3 sous la normale. Le natif de Lafayette, en Louisiane, a réalisé huit pars et un birdie sur le côté arrière, le birdie arrivant au par-4 16ème trou pour le hisser au sommet du classement. Il a terminé un coup devant les frères jumeaux de Caroline du Nord, David et Maxwell Ford, qui ont chacun tiré 3 sous la normale 69.

Senior Christo Lamprecht (George, Afrique du Sud) a tiré un pair 70 lundi, tandis que l’étudiant de première année Carson Kim (Yorba Linda, Californie) a obtenu un 2 sur la normale 74 et un senior Bartley Forrester (Gainesville, Géorgie) a ajouté un 76 (+4) pour compléter le score de l’équipe des Jackets de 290. Hiroshi Tai (Singapour) n’a pas pris en compte après avoir affiché un 80.