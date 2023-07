Kal Rotary revient au noir

Le Rotary Club de Kalamalka est prêt à présenter une soirée d’élégance, d’excitation et de philanthropie.

La 39e vente aux enchères annuelle de rêve, un événement live à ne pas manquer, vous transportera dans un monde enchanté sous le thème du Back to Black.

« Nos événements en direct ont toujours été légendaires. Nous avons hâte d’être témoins de l’incroyable soutien et de la camaraderie de notre communauté », a déclaré Brian Reid, président de l’enchère de rêve. « Y compris nos généreux donateurs commerciaux, nos sponsors et les participants enthousiastes qui font de la vente aux enchères de rêve le plus grand événement de collecte de fonds à Vernon chaque année. »

La vente aux enchères rotative est un incontournable de la communauté depuis 38 ans, amassant plus de 4,4 millions de dollars, qui ont été investis dans divers projets locaux et internationaux.

« »Nous apprécions profondément le soutien indéfectible de cette communauté, et nous savons que nous pouvons compter sur eux une fois de plus », a déclaré le président de Kal Rotary, Tom Lewis. « C’est grâce à la générosité des autres que nous pouvons avoir un impact significatif sur de nombreux organismes à but non lucratif. »

L’événement Back to Black aura lieu le samedi 18 novembre. Des billets pour lève-tôt seront disponibles au prix de 225 $ par personne à partir du 1er août. Le prix des billets augmentera le 1er septembre.

Pour plus d’informations, visitez kalrotary.ca.

