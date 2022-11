Kal Penn taquine que Simon pourrait devenir le nouveau père Noël (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Disney+

Il y a un nouveau Père Noël qui arrive en ville, et ça pourrait bien être Simon, un nouveau personnage dans Les Pères Noël Émission de télévision. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Kal Penn sur la façon dont Simon se retrouve sur la liste restreinte pour éventuellement succéder à Scott Calvin.

«Simon est un frère de la technologie. Il a créé à partir de zéro cette incroyable entreprise de technologie de système de livraison où il utilise des drones pour acheminer des choses aux personnes qui en ont besoin – peut-être en se basant sur certaines choses du monde réel. Mais c’est un père célibataire et sa vraie relation, la proximité de sa vie, c’est sa relation avec sa fille.

Il a poursuivi: “Alors, quand le Père Noël décide qu’il prend sa retraite, le fils du Père Noël, joué par Austin Kane, est un grand fan de la compagnie de Simon et Simon. C’est ainsi que Simon devient l’une des nombreuses personnes à interviewer pour devenir potentiellement le prochain Père Noël. Mais au cours de la saison, vous avez vraiment une idée de savoir si Simon croit vraiment en l’esprit de Noël, ou s’il a été coopté par la cupidité et cette relation avec sa fille, avec son enfant, qui vraiment le ramène à comprendre le vrai sens de Noël.

La fille à l’écran de Kal, Grace, est interprétée par l’adorable Rupali Redd. La grâce est au cœur de la motivation de Simon. «Elle explique également qui est Simon, n’est-ce pas? Donc, le fait qu’elle ait perdu sa mère, j’ai perdu ma femme, est la toile de fond de tant de choses qui motivent Simon professionnellement et pourquoi il est – je ne veux pas dire autoritaire – mais peut-être pourquoi il protège trop son enfant », Kal Raconté HollywoodLa Vie.

L’acteur a déclaré que la jeune actrice était une “actrice incroyable”. Il a ajouté: «Je ne sais pas à quoi ressemblait son processus de répétition à la maison avec ses parents, mais elle est juste entrée et a réussi tous les jours. J’ai rendu mon travail beaucoup plus facile.

Avant d’être casté, réalisateur et EP Jason Winner a envoyé un e-mail à Kal à propos d’un rôle dans son “film de vacances secret”. Kal a noté qu’il aimait Noël et, bien sûr, la comédie. “Alors, quand j’ai compris ce que c’était et lu les scripts, je n’aurais pas pu être plus excité. C’était donc vraiment spécial », a admis Kal. Nouveaux épisodes de Les Pères Noël sera présenté en première les mercredis sur Disney +.