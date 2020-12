JERUSALEM (AP) – Un membre éminent du parti Kakhol lavan du ministre israélien de la Défense Benny Gantz a démissionné mardi, poussant le mouvement autrefois redoutable plus loin vers l’effondrement avant les élections de mars.

La Knesset, le parlement israélien, s’est dissoute la semaine dernière après que le gouvernement n’ait pas réussi à adopter un budget national pour 2020 au milieu de conflits de coalition amers entre ses deux principaux partenaires, le Likud et Kakhol lavan. Israël se dirige maintenant vers sa quatrième élection nationale depuis mars 2019 alors qu’il fait face à une épidémie de coronavirus, une crise économique dévastatrice et un Premier ministre jugé pour corruption.

Avi Nissenkorn, un ancien dirigeant syndical qui a été ministre de la Justice d’Israël dans le parti de Gantz, a déclaré qu’il se séparait pour rejoindre un nouveau parti avec le maire de Tel Aviv, Ron Huldai.

Huldai, une figure populaire de la gauche laïque d’Israël, devait annoncer le lancement de son nouveau parti plus tard mardi.

«Nous apporterons de bonnes nouvelles à des centaines de milliers d’Israéliens qui estiment qu’ils n’ont pas de foyer politique – et nous le ferons avec des actions et non des mots», a déclaré Nissenkorn.

Kakhol lavan, qui a combattu le Likud du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour un tirage au sort lors de trois élections consécutives, se désintègre maintenant après la séparation de plusieurs membres clés du parti.

Kakhol lavan a déclaré que Gantz avait demandé à Nissenkorn de présenter sa démission de son poste de ministre de la Justice après avoir «choisi sa nouvelle demeure politique».

Plus tôt cette semaine, les législateurs de Kakhol lavan Assaf Zamir et Miki Haimovich ont également quitté le navire.

Kakhol lavan détenait 17 sièges à la Knesset, qui compte 120 sièges, mais vote désormais à un seul chiffre à l’approche des élections du 23 mars.