Kakao Mobility lance une application pour appeler des taxis accessibles

Kakao Mobility, le plus grand fournisseur de services de taxi en Corée, lancera une nouvelle fonctionnalité visant à fournir un meilleur accès aux appels en taxi aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux femmes enceintes.

La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs, lorsqu’ils appellent un trajet, de sélectionner spécifiquement différents types de voitures qui répondent à leurs besoins de transport, tout comme ils pourraient sélectionner un taxi Kakao Venti, Bleu ou Noir. Auparavant, ces voitures spécifiques ne pouvaient être demandées qu’en ligne ou par téléphone, ou à Daejeon, via le service « Sarang Nanum Call ».

Ceux qui ont besoin d’une voiture équipée d’une rampe ou d’un ascenseur peuvent facilement en héler une via l’application mobile Kakao T avec la nouvelle fonctionnalité, tandis que les utilisateurs handicapés qui pourraient préférer une cabine miniature peuvent également y accéder facilement.

Kakao lancera l’outil, qui fera partie de l’application mobile Kakao T, en collaboration avec Kornatus, la startup coréenne derrière Banban Taxi, a déclaré mardi un porte-parole de l’entreprise.

Le service fera un essai à Daejeon, puis s’étendra progressivement à d’autres endroits. Aucun titre officiel ni date de lancement n’ont été publiés.

Les infrastructures de mobilité inclusive ont mis du temps à se déployer en Corée, en particulier dans les zones suburbaines. Le rapport de l’OCDE de 2017 sur les transports urbains dans le pays révèle que l’accessibilité des transports urbains est la plus élevée dans les zones densément peuplées.

Le groupe de défense local Solidarité contre la discrimination liée au handicap a organisé plus de 470 manifestations depuis 2021 pour réclamer une amélioration de l’accessibilité des transports publics.

L’application Kakao T détient 95 % des parts de marché national parmi les applications de taxi, avec environ 30 millions d’utilisateurs. Malgré sa domination sur le marché, le service d’accessibilité était jusqu’à présent pratiquement absent de l’application. Le nouvel outil devrait rendre le service de taxi plus pratique pour les populations qui pourraient actuellement rencontrer des obstacles à son utilisation.

Le nombre de véhicules destinés aux personnes vulnérables aux transports augmentera également. Ceux gérés par les gouvernements locaux se sont jusqu’à présent limités aux taxis accessibles aux fauteuils roulants, et le nombre total de modèles opérationnels a été faible. Un taxi doit être mis à disposition pour 150 personnes handicapées en vertu de la loi sur la promotion de la commodité des transports pour les personnes à mobilité réduite, mais seuls le Gyeonggi et le Gyeongsang du Sud ont jusqu’à présent satisfait à cette exigence.

Les personnes vulnérables aux transports auraient attendu plus d’une heure pour des taxis spécialisés en raison du nombre insuffisant de véhicules.

La nouvelle option est un projet d’expansion de Kakao Mobility, qui vise à devenir une super application. L’entreprise a ajouté des services pour répondre à d’autres demandes de clients, par exemple en exploitant des taxis personnalisés pour les animaux de compagnie et les étrangers.

“L’entreprise contribuera à l’intérêt public en plus d’augmenter le nombre d’utilisateurs de l’application, car il existe une forte demande de taxis pour les personnes défavorisées en matière de transport dans les zones suburbaines”, a déclaré un initié du secteur.

Ces usagers des transports en commun représentent 30 % de la population totale, soit environ 15,51 millions de personnes, selon le rapport du ministère des Territoires, des Infrastructures et des Transports sur le transport pour les personnes à mobilité réduite publié en 2022.

Selon les critères du ministère des Transports, les personnes défavorisées en matière de transports sont celles qui ont des difficultés à se déplacer dans leur vie quotidienne : les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants et les passagers avec des nourrissons. Toutefois, les enfants et les passagers accompagnés de bébés ne pourront pas prendre les taxis de Kakao Mobility pour les transports défavorisés.

Le service devrait générer une petite marge bénéficiaire, car Kakao Mobility ne prévoit pas de recevoir de commission supplémentaire sur les taxis pour la nouvelle option.

« Nous nous impliquons [in this service] pour la responsabilité sociale et pour le bien collectif plutôt que pour faire du profit », a déclaré un porte-parole de Kakao Mobility. « Nous poursuivrons nos efforts pour renforcer notre responsabilité sociale. »

