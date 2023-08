Kakao Healthcare s’associe à Novo Nordisk pour un service numérique sur le diabète

Kakao Healthcare, l’activité de soins de santé numériques de la société Internet sud-coréenne Kakao Corporation, s’est associée à Novo Nordisk pour développer davantage son service de gestion du diabète alimenté par les technologies mobiles et IA.

Les deux organisations ont récemment signé un protocole d’accord pour lancer un service de santé intelligent pour soutenir les patients atteints de diabète. Selon un communiqué de presse, le service numérique de gestion du diabète de Kakao Healthcare, Project Gamma, mettra en vedette le capteur intelligent Mallya de la société française de dispositifs médicaux BIOCORP, que Novo Nordisk prévoit de lancer en Corée du Sud dans le courant de l’année.

Mallya, un capteur intelligent qui se fixe à un stylo à insuline pré-rempli, permettra aux utilisateurs de collecter et d’enregistrer automatiquement leurs données quotidiennes d’injection d’insuline, y compris le nombre d’unités d’insuline et la date et l’heure. Les données sont transmises via Bluetooth à l’application Project Gamma où les patients peuvent consulter leurs journaux de dosage en temps réel, leur permettant de gérer leurs propres conditions à tout moment, n’importe où.

Plus tard, Mallya sera synchronisé avec les systèmes d’information hospitaliers des prestataires de soins des patients.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Cette dernière collaboration numérique sur le diabète ne pouvait pas arriver à un moment plus opportun alors que les cas de diabète augmentent.

Aujourd’hui, il y a environ six millions d’adultes, soit environ une personne sur six, qui vivent avec le diabète en Corée du Sud, selon les dernières statistiques fournies par l’Association coréenne du diabète. Leur nombre devrait augmenter à mesure que la population vieillit à un rythme plus rapide.

LA GRANDE TENDANCE

Kakao Healthcare a été impliqué dans des initiatives locales et internationales pour soutenir les patients atteints de diabète en promouvant la gestion numérique du diabète. Sa collaboration avec Novo Nordisk fait suite à sa récente signature d’un partenariat mondial avec Dexcom pour mettre en place un service de gestion du diabète à partir de la Corée du Sud plus tard cette année.

Entre-temps, Novo Nordisk s’est associé à Health2Sync à Taïwan pour permettre à l’application de santé mobile de ce dernier de synchroniser les journaux de dose des stylos à insuline intelligents NovoPen, ainsi que d’offrir un programme de soutien aux patients.

ENREGISTREMENT

« La Corée du Sud est l’un des pays dotés de l’environnement numérique le plus avancé au monde, et en particulier, son innovation en matière d’IA dans le domaine de la santé est étonnamment dynamique et passionnante. Malheureusement, la Corée du Sud vieillit au rythme le plus rapide au monde, et le Le nombre de patients diabétiques coréens augmente également. Nous sommes très heureux de former une alliance stratégique avec Kakao Healthcare, un leader dans le domaine de la santé numérique nationale, et de travailler ensemble pour fournir des solutions pratiques qui peuvent améliorer la santé de six millions de Coréens souffrant de diabète », a déclaré le président de Novo Nordisk, Sacha Semienchuk, dans un communiqué.

« Grâce à notre collaboration avec Novo Nordisk, les patients atteints de diabète, qu’ils soient chez eux ou à l’étranger, pourront gérer leur santé plus facilement et plus commodément », a également commenté le PDG de Kakao Healthcare, Hwang Hee.