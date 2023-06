Kakao Healthcare lance un service de gestion du diabète alimenté par Dexcom

L’activité de soins de santé numériques de la société Internet sud-coréenne Kakao Corporation a conclu un accord de collaboration avec Dexcom pour mettre en place un service mondial de gestion numérique du diabète.

Selon un communiqué de presse, l’accord combine les capacités de Kakao Healthcare en matière d’IA et de technologie logicielle avec les appareils de surveillance continue du glucose (CGM) de Dexcom, Dexcom G6 et G7, pour lequel la société demande actuellement l’approbation du ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique.

Le service mondial de gestion du diabète sera d’abord lancé en Corée du Sud au quatrième trimestre de l’année, suivi de lancements aux États-Unis, au Moyen-Orient et au Japon l’année prochaine. Le service à venir offrira également le système de tableau de bord des médecins de Kakao Healthcare pour une gestion efficace des patients.

Ce dernier accord de collaboration fait suite au partenariat initial signé entre Kakao Healthcare et Dexcom en avril. Lors de la signature de leur protocole d’accord, Kakao Healthcare a déclaré s’attendre à ce que le partenariat « contribue à réduire les coûts socio-économiques, ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des patients atteints de diabète ».

Kakao Healthcare a participé aux efforts locaux de prévention du diabète. Récemment, il s’est associé à la Diabetes Research Foundation pour promouvoir l’utilisation des systèmes CGM, ainsi que pour mener des recherches pour améliorer la gestion de la glycémie et sensibiliser le public au diabète et à la gestion de la glycémie.

« Grâce à cet accord avec Dexcom, nous allons non seulement lancer un service innovant de gestion de la glycémie [based on] CGM en Corée, mais aussi se développer sur le marché mondial. Nous nous efforcerons d’améliorer la santé publique et de créer de la valeur sociale en Corée, et [contribute to the] l’expansion mondiale des soins de santé K-digitaux », a déclaré le PDG de Kakao Healthcare, Hwang Hee, dans un communiqué.