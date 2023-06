Kajol a fait une révélation choquante vendredi matin lorsqu’elle a « supprimé » toutes ses publications Instagram et partagé une note cryptée qui disait : « Face à l’une des épreuves les plus difficiles de ma vie », avec la légende : « Faire une pause avec les réseaux sociaux ». Ses fans ont été inquiets et choqués après son annonce.

Eh bien, il s’avère que ce n’était qu’un coup de publicité pour sa nouvelle émission, car l’actrice a maintenant révélé son premier regard sur sa première série Web intitulée The Trial. Partageant un nouveau message sur son Instagram dans la soirée, Kajol a écrit : « Plus le procès est difficile, plus vous revenez ! Regardez la bande-annonce de mon drame judiciaire #HotstarSpecials #TheTrial – Pyaar Kanoon Dhokha le 12 juin. » De plus, toutes ses publications Instagram sont maintenant revenues sur son profil car elle ne les avait masquées que pour cette stratégie promotionnelle.

Les internautes trollent maintenant brutalement l’actrice de Dilwale Dulhania Le Jayenge pour ce gadget marketing. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Tout d’abord, cette cascade est extrêmement bon marché et dégoûtante, au moins vous auriez dû penser à vos fans avant un tel drame », tandis qu’un autre a commenté : « Dégoûtant, c’est le mot ! Marketing absolument honteux. » « Génial ! Crier au loup ! Personne ne vous croira la prochaine fois », a écrit un autre utilisateur.





Le procès n’est pas le premier OTT de Kajol, comme on l’a déjà vu dans le drame familial de Renuka Shahane Tribhanga: Tedhi Medhi Crazy sur Netflix en 2021. L’émission Disney + Hotstar est le remake officiel en hindi de la série dramatique juridique américaine The Good Wife, qui a couru sur CBS de 2009 à 2016. Outre Kajol, The Trial mettra également en vedette Jisshu Sengupta, Alyy Khan, Sheeba Chadha et Kubbra Sait dans des rôles de premier plan.

