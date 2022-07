Kajol s’ouvre sur les débuts de Bollywood de sa fille Nysa Devgn: “Tant qu’elle est heureuse”

La fille d’Ajay Devgn et Kajol, Nysa Devgn, a fait des vagues sur les réseaux sociaux avec ses fréquentes photos de fête. Il y a quelques mois, la jeune femme de 18 ans a modelé pour le créateur de talent Manish Malhotra pour sa dernière collection à la semaine de la mode lakme 2022. Depuis lors, elle a fait des apparitions publiques lors de divers événements de célébrités. Alors que tout le monde se demande si Nysa a l’intention d’entrer à Bollywood et de faire avancer l’héritage de ses parents, Kajol a enfin dévoilé les débuts tant attendus de sa fille dans l’industrie cinématographique.

Lorsque Kajol a récemment été interrogée sur ses enfants Nysa et Yug marchant sur leurs traces dans l’industrie, elle a dit à Bollywood Bubble : “Quant à mes enfants, je pense que je les soutiendrai dans tout ce qu’ils veulent faire. Jo bhi karna hai unko as Tant que khush rahein. Tant qu’ils sont heureux et épanouis. Je pense que mon plus grand travail en tant que mère n’est pas de les guider dans l’industrie cinématographique, mais de les guider vers tout ce qui les rend heureux, d’en faire des membres productifs de la société.

Interrogé sur l’anticipation autour des débuts de Nysa à Bollywood et étant déjà une sensation sur les réseaux sociaux, Kajol a ajouté: “Je pense que Nysa est quelqu’un qui prendra cette décision par elle-même. Comme je l’ai dit, je ne la repousse pas, je ne suis pas la pousser vers ça, c’est quelque chose qu’elle va faire pour elle-même. Elle a 18 ans, c’est une femme adulte, une jeune femme.

Auparavant, Ajay Devgn avait parlé de l’entrée de ses enfants à Bollywood alors que des stars comme Suhana Khan, Khushi Kapoor et d’autres mettaient le pied dans l’industrie cinématographique. Cependant, il a déclaré que ses enfants Nysa et Yug n’étaient pas obligés d’entrer à Bollywood. Il a mentionné qu’ils sont libres de faire ce qu’ils veulent, mais qu’ils doivent faire de leur mieux. Il a également déclaré qu’en tant que parents, lui et Kajol étaient toujours là pour les aider.