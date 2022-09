Kajol a récemment été trollé pour avoir marché vite et testé la finesse des paps. Lorsque sa sécurité a demandé aux paparazzi de s’écarter pour elle dans une vidéo virale, elle a rétorqué (chalo dikhao kitna fit ho tum log) “Montrez-moi à quel point vous êtes en forme.”

L’actrice portait une robe longue noire à la mode avec des imprimés graphiques vibrants dessus. Elle a terminé son apparition avec une veste en cuir noir et des lunettes en œil de chat.

Regardez la vidéo ici:





Un internaute a écrit : « Itne Tez kha Jaa rahe ho aap ». Un autre a écrit : “Mouvement toujours bizarre”.

Premier aperçu de sa prochaine série numérique, l’adaptation indienne de The Good Wife intitulée The Good Wife — Pyaar, Kanoon, Dhoka a été dévoilée jeudi. Dans la série, l’actrice incarnera une avocate.

Parlant de jouer un avocat dans la série, Kajol, l’une des actrices les plus aimées de Bollywood, a déclaré dans un communiqué : “J’ai joué plusieurs personnages tout au long de mon parcours d’actrice, mais les premiers sont toujours spéciaux.” Le premier look a été publié à l’occasion du Disney+ Day.

Commentant les avantages du médium OTT, l’actrice a déclaré: “La beauté des plateformes OTT est qu’elles donnent aux créateurs et aux acteurs l’occasion de réinventer et d’expérimenter différents formats, et avec The Good Wife de Disney + Hotstar, c’est exactement ce que J’ai eu.”

Elle a ajouté: “En tant que premier pas dans ma carrière, je jouerai un avocat dans ma toute première série, réalisée par le fabuleux Suparn Verma.” La série originale, The Good Wife, a été créée par CBS Studios, en association avec Scott Free Productions et King Size Productions. Dès que le premier regard a été publié, plusieurs internautes ont salué ses débuts et ont trouvé le premier regard prometteur. Un internaute a ajouté : “TELLEMENT EXCITÉ POUR ITTT AAAHH.” Un autre internaute a ajouté : “NOUS AIMONS YOOOOUUUU.” Un utilisateur a ajouté : “Nous attendons avec impatience ce film intéressant et spectaculaire. Bonne chance @kajol.”

Les droits de format sont distribués dans le monde entier par Paramount Global Content Distribution et il a été autorisé en Chine, en Inde, au Japon, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Russie, en Turquie et au Vietnam. Réalisé par Suparn Verma de la renommée de The Family Man et produit par Banijay Asia, The Good Wife – Pyaar, Kanoon, Dhoka sortira bientôt sur Disney + Hotstar.