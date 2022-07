Kajol rompt le silence sur tout ce qui ne va pas avec les stars de Bollywood et les réseaux sociaux : “Pourquoi irez-vous à l’écran pour les regarder”

Les films de Bollywood n’ont jamais réussi à se produire au box-office par rapport aux films du Sud. Les récents films doublés du Sud tels que KGF: Chapitre 2, Pushpa et RRR ont fait des affaires massives tandis que les films hindi ont eu du mal à trouver un public dans les salles. Alors que beaucoup a été dit et écrit sur l’industrie cinématographique hindi, Kajol semble avoir déchiffré le code sur tout ce qui ne va pas avec Bollywood et la célébrité.

Kajol a déclaré que les acteurs avaient dilué le concept de célébrité en partageant trop de leur vie personnelle sur les réseaux sociaux, ajoutant que cela réduisait l’empressement du public à aller les regarder sur grand écran. Elle-même évite de trop publier sur sa vie personnelle sur les réseaux sociaux.

“La plupart des gens passent leur vie entière sur les réseaux sociaux et ne font qu’une seule chose 24 heures sur 24. La moitié du temps ils sont à l’écran, l’autre moitié du temps ils sont sur les réseaux sociaux.” Affirmant qu’elle ne les critique pas, elle a ajouté : “J’admire vraiment qu’ils soient capables d’investir autant de temps et d’énergie, mais cela dilue votre (célébrité). Si vous pouvez voir quelqu’un sur les réseaux sociaux, pourquoi allez-vous à l’écran pour les regarder”, a déclaré Kajol à Pinkvilla.

L’actrice de Gupt a également déclaré que les seules personnes qui étaient célèbres auparavant étaient celles qui seraient vues sur grand écran. “Maintenant, vous pouvez être célèbre pour un certain nombre de choses – la façon dont vous vous peignez les cheveux, les ongles, etc. Il y a tellement de façons d’être célèbre aujourd’hui. La renommée est elle-même devenue un pronom commun très utilisé”, a-t-elle ajouté.

Kajol et Bobby Deol ont récemment fêté le succès de leur film culte Gupt qui a fêté ses 25 ans. Le réalisateur Rajiv Rai est sorti le 4 juillet 1997 et mettait également en vedette Manisha Koirala et feu Om Puri, entre autres.