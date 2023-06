Kajol revient sur les réseaux sociaux et publie une vidéo demandant du travail et du soutien alors que Noyonika se prépare pour le procès

Kajol enfilera pour la première fois le manteau d’un avocat dans sa prochaine série Web The Trial: Pyaar, Kaanoon, Dhokha. Récemment, Disney + Hotstar a publié une vidéo déconcertante de Kajol, où l’actrice a été vue « à la recherche de travail » et voulant relancer sa carrière. Cela signifie-t-il qu’elle ne reçoit aucune offre de film souhaitée? Si vous pensiez la même chose, vous vous trompez fortement. La vidéo était une tactique promotionnelle de Disney + Hotstar où Kajol parle du point de vue d’un avocat, se glissant dans la peau de son personnage Noyonika Sengupta depuis ses débuts OTT.

Kajol alors que Noyonika parle de faire une pause dans sa carrière

La vidéo s’ouvre sur une Kajol à l’air sérieux, ouvrant l’écran de son ordinateur portable. Insufflant de la vie à son personnage Noyonika, l’actrice commence par dire : « Il n’y a pas de moyen facile de dire ça. Mais je cherche du travail. » Bien qu’au début, il puisse sembler qu’elle parle réellement de sa vie personnelle, l’air est clarifié par les dernières secondes de la vidéo. Kajol raconte comment elle a fait une pause dans ses engagements professionnels tout en étant au sommet de sa carrière. Bien qu’elle ait été rappelée au travail par des personnalités éminentes et des « grands lieux », elle a choisi de devenir une mère au foyer, s’occupant de ses enfants.

Kajol révèle qu’elle parlait du point de vue de Noyonika Sengupta

Kajol alias Noyonika Sengupta ajoute qu’au fil des années, les circonstances ont changé, l’obligeant à « redémarrer » sa carrière. Admettant qu’elle se sent nerveuse, Kajol dit: « Je ne mentirai pas, darr lag raha hai (j’ai peur), je suis nerveuse, j’ai l’impression de devoir tout recommencer. » Au début, elle « doute » d’être en concurrence avec la génération Z, mais se rend vite compte qu’avec ses « expériences de vie et ses nouvelles compétences », elle sera invincible dans son travail. Atténuant votre confusion une fois pour toutes, Kajol révèle enfin : « Je suis Noyonika Sengupta, je suis avocate et je suis prête pour mon retour. »

Le procès : Pyaar, Kaanoon, Dhoka

Plus tôt, Kajol a soulevé de nombreux sourcils après avoir archivé ses publications sur les réseaux sociaux avec un texte intrigant qui disait: « Face à l’une des épreuves les plus difficiles de ma vie. » Plus tard, il a été révélé qu’il ne s’agissait que d’une stratégie promotionnelle. The Trial: Pyaar, Kaanoon, Dhokha, organisée par Suparn Varma est l’adaptation indienne du drame juridique hollywoodien The Good Wife. Le procès commencera à être diffusé sur Disney + Hotstar le 14 juillet.