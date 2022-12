Kajol révèle la raison pour laquelle sa fille Nysa Devgn a cessé de gérer son compte Instagram

Nysa Devgn, la fille d’Ajay Devgn et Kajol, fait sensation sur Internet. Elle jouit d’une énorme célébrité et elle a une large base de followers avec des pages de fans dédiées à son nom. Elle fait souvent la une des journaux avec ses photos à couper le souffle et son sens de la mode. Beaucoup ne savent peut-être pas que Nysa s’occupait également du compte Instagram de sa mère Kajol. Mais elle a cessé de le faire et Kajol en a révélé la raison.

Kajol a déclaré que lorsqu’elle a fait ses débuts sur les réseaux sociaux, Nysa était en charge de tout, de la sélection des images à leur sous-titrage. Elle a dit que l’exercice avait duré un ou deux mois, mais après cela, Nysa lui a dit qu’elle ne pouvait plus la gérer.

Révélant la raison pour laquelle Nysa a renoncé à ses compétences de sous-titrage sur Instagram, Kajol a déclaré que sa fille avait beaucoup de problèmes avec les sous-titres qu’elle avait l’habitude de mettre. Nysa se plaindrait en disant que seule l’actrice peut comprendre ses légendes.

Kajol a même dit à Nysa que si elle ne voulait pas, elle ne mettrait pas de telles légendes mais Nysa lui a dit qu’elle ne voulait pas le faire. Alors maintenant, Kajol est la seule à sous-titrer ses photos maintenant. L’actrice est actuellement occupée à promouvoir son prochain film Salaam Venky.

Plus tôt, Kajol avait parlé des débuts tant attendus de sa fille dans l’industrie cinématographique. Elle avait dit qu’elle soutiendrait ses enfants dans tout ce qu’ils veulent faire tant qu’ils sont heureux et épanouis.

Elle avait en outre dit que Nysa était quelqu’un qui prendrait cette décision pour elle-même et qu’elle ne la repousserait pas ou ne la repousserait pas. Il y a quelques mois, Nysa avait modelé pour l’as designer Manish Malhotra pour sa dernière collection à la semaine de la mode lakme 2022. Depuis lors, elle est vue en train de faire la fête et de faire des apparitions publiques lors de divers événements de célébrités.