Kajol réagit lorsque Shah Rukh Khan fait l’amour avec des jeunes de 20 ans alors qu’elle joue la mère d’un jeune de 24 ans

Kajol et Shah Rukh Khan travaillent dans l’industrie cinématographique depuis près de trois décennies maintenant et ils ont tous deux reçu l’amour et l’appréciation du public. Lors de son événement promotionnel pour Salaam Venky, Kajol a partagé sa réaction lorsqu’elle a été interrogée sur des héros de Bollywood tels que Shah Rukh Khan, qui sont toujours en train de séduire des jeunes de 20 ans alors qu’elle joue la mère d’un jeune de 24 ans dans son film.

Partageant ses réflexions sur la même chose, Kajol a déclaré qu’elle sentait que les héros de l’industrie cinématographique étaient toujours dans cette noix pour une raison, qui est une entreprise en fin de compte. Elle a estimé que chaque héros devait en tirer autant pour faire de ce film un succès. Il a dit que c’était une énorme responsabilité sur leur tête, ajoutant des avertissements selon lesquels c’était son opinion et non un fait.

“Quelqu’un m’a posé cette question : ‘Vous avez grandi en tant qu’acteur et vos contemporains ne se sont pas aussi diversifiés que les rôles que vous avez joués’. Je pense que cela a vraiment à voir avec le fait qu’ils sont également coincés sur toute la ligne parce que du jeu des nombres. Ils assument cette responsabilité », a déclaré Kajol à l’Agenda Aaj Tak.

Kajol a récemment déclaré que l’industrie cinématographique hindi est l’une des industries les plus avant-gardistes et les plus progressistes, et que les films de Bollywood ne fonctionnent pas bien au box-office n’est qu’une question de temps.

Elle a en outre mentionné que les gens sont très prudents lorsqu’ils visitent des endroits bondés et des salles de cinéma. Cependant, elle était certaine que les énergies et les efforts individuels sauront se combiner et remettre notre industrie sur les rails. Elle a ajouté qu’en tant qu’industrie, ils y travaillaient, changeaient de vitesse et cherchaient la voie à suivre au niveau individuel.