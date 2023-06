Kajol prend une pause sur les réseaux sociaux, dit qu’elle « fait face à l’une des épreuves les plus difficiles » de sa vie ; les fans sont partis inquiets, choqués

Vendredi, l’actrice de Bollywood Kajol s’est rendue sur les réseaux sociaux et a écrit une note cryptée. Elle a dit qu’elle faisait une pause dans les médias sociaux car elle faisait face à « l’une des épreuves les plus difficiles de sa vie ». Son message a laissé ses fans inquiets et choqués.

Un de ses fans a écrit : « ça va. Prenez le temps dont vous avez besoin. Je t’aime toujours et je veux que tu sois heureux. Le deuxième a dit : « Oh non ! Prenez soin de vous, prières. Le troisième a dit : « Pourquoi ?? Ce qui s’est passé?? Quelqu’un peut-il le dire s’il vous plaît ? » Le quatrième a déclaré: « Je ne sais pas ce qui s’est passé pour que vous preniez une telle décision, mais sachez que nous, les fans, vous aimons et que vos légendes et vos beaux messages nous manquent. Nous vous souhaitons le meilleur. »





La cinquième personne a commenté: «J’espère que la pause vous fera du bien et je vous souhaite le meilleur dans les moments difficiles de la vie. Prières et amour. Le sixième dit : « Aray kio kia hua ? Quelqu’un peut-il le dire ? Le septième a dit: « Je souhaite que tout se passe bien dans ta vie, tu es fort, Kajol, tu vas certainement tout surmonter. » Le huitième dit : « Désolé que vous traversiez une telle situation en ce moment, madame Kajol. S’il vous plaît, sachez que les ennuis ne durent jamais et revenez à votre moi énergétique fort. Je vous envoie tout l’amour du Ghana. La personne de nuit a écrit: «Tout ira parfaitement bien madame. Fini l’inquiétude. Incha Allah. »

Pendant ce temps, Kajol a été vu pour la dernière fois à Salaam Venky. L’actrice sera ensuite vue dans le film Sarzameen qui met également en vedette Prithviraj Sukumaran et Rajesh Sharma et marque les débuts d’Ibrahim Ali Khan. Le film est dirigé par Kayoze Irani.

Plus tôt, tout en parlant de la popularité de sa fille, Kajol a déclaré à Hindustan Times : « Je suis fier d’elle, bien sûr. J’aime le fait qu’elle se comporte avec dignité partout où elle va »,

L’actrice a ajouté: « Tout ce que je peux dire, c’est qu’elle a 19 ans et qu’elle s’amuse. Elle a le droit de faire ce qu’elle veut et je la soutiendrai toujours.