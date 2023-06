Kajol prend toutes les décisions importantes à la maison ? Voici ce qu’Ajay Devgn a à dire

Kajol est prêt à jouer le rôle d’un avocat dans sa prochaine série Web The Trial, coproduite par Ajay Devgn. Récemment, lors de l’événement promotionnel, l’actrice s’est vu poser une « question personnelle » et la réponse d’Ajay Devgn a laissé tout le monde en deux.

Lundi, Viral Bhayani a posté une vidéo d’Ajay Devgn et Kajol assistant à l’événement de lancement de la bande-annonce de la prochaine série Web de l’actrice The Trial. Au cours de l’interaction avec les médias, on a demandé à Ajay Devgn si Kajol prenait toutes les décisions importantes de la maison dans la vraie vie, ce à quoi l’actrice a répondu: « Bilkul nahi, jawaab mein de deti hoon. Bilkul nahi ! (Absolument non. Je vais répondre pour lui, absolument non !).





Ajay Devgn, qui était assis à côté de l’actrice, a ajouté : « Apki shaadi ho gayi ? (Êtes-vous marié ?) », ce qui a fait éclater de rire tout le monde dans la salle. « Toh is sawaal ka jawab aap bhi de sakte ho… jis ki shaadi hui he sab sakte he. Swaal ka jawaab ek salut hoga. Sabka à l’unanimité ek hi jawaab hoga (Cette question peut être répondue par toute personne mariée… qui est ici maintenant. La réponse sera la même pour chacun, à l’unanimité.) »

Dirigé par Suparn S. Varma et coproduit par Ajay Devgn, The Trial met en vedette Kajol qui va essayer le rôle d’une femme au foyer nommée Noyonika Sengupta, qui est forcée de retourner travailler comme avocate après que le scandale public de son mari l’ait mis derrière barres. Le drame de la salle d’audience est une adaptation indienne de la série CBS The Good Wife et met également en vedette Sheeba Chaddha, Jisshu Sengupta, Alyy Khan, Kubbra Sait et Gaurav Pandey dans des rôles clés.

Pendant ce temps, Ajay Devgn sera ensuite vu dans le film Maidaan qui met également en vedette Priyamani, Gajraj Rao et Abhinay Raj Singh, entre autres, dans des rôles clés. Dirigé par Amit Sharma, le film est un film biographique basé sur l’entraîneur de football Syed Abdul Rahim et devait sortir le 23 juin mais a été reporté.

