Kajol pense qu’elle ressemble à sa fille Nysa Devgn dans l’image générée par l’IA, les fans sont d’accord

Kajol a récemment partagé une image générée par l’IA sur les réseaux sociaux et a pris d’assaut Internet. L’actrice a révélé à qui elle ressemblait sur la photo et les fans ne pouvaient qu’être d’accord.

Mercredi, Kajol s’est rendue sur son Instagram et a partagé une image d’elle générée par l’IA. L’actrice avait l’air super jeune et a tagué sa fille Nysa Devgn dans le post. Elle a légendé le post, « AI et moi… tout devine à qui je ressemble (la réponse est dans la personne qui est taguée). Il y a trop de roulements d’yeux et pas assez d’emojis… »





De nombreux fans ont été impressionnés par la photo et ont convenu avec l’actrice qu’elle ressemblait à sa fille sur les photos générées par l’IA. L’un des commentaires disait: « Nysa est une image crachée de vous. » Un autre fan a écrit: « Tu es magnifique Kajol. » Un autre a commenté : « Tellement se ressemblent… ça veut dire que vous êtes tous les deux vraiment beaux. » Un autre a écrit : « Non, tu ne ressembles pas à Nysa mais elle te ressemble.

Plus tôt, Kajol a partagé le même selfie sans effets d’IA et a écrit : « Attention : ce selfie peut provoquer un double tapotement excessif… y compris le mien (par erreur bien sûr). »

Les photos de Nysa Devgn ont fait surface plus tôt en ligne où elle a été vue portant Reyah Lehenga d’Anita Dongre avec le collier Jabeen. Ses photos dans le lehenga ont pris d’assaut Internet et les fans ont découvert qu’elle était une « copie » de sa mère Kajol.

Parlant de la popularité de sa fille, Kajol a déclaré à Hindustan Times : « Je suis fier d’elle, bien sûr. J’aime le fait qu’elle se comporte avec dignité partout où elle va »,

L’actrice a ajouté: « Tout ce que je peux dire, c’est qu’elle a 19 ans et qu’elle s’amuse. Elle a le droit de faire ce qu’elle veut et je la soutiendrai toujours.

Pendant ce temps, Kajol a été vu pour la dernière fois à Salaam Venky. L’actrice sera ensuite vue dans le film Sarzameen qui met également en vedette Prithviraj Sukumaran et Rajesh Sharma et marque les débuts d’Ibrahim Ali Khan. Le film est dirigé par Kayoze Irani.

