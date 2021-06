Kajol partage un clip BTS hilarant avec Shah Rukh Khan de ‘Kuch Kuch Hota hai’

Kajol a partagé une vidéo hilarante d’elle lors de la Journée mondiale du vélo (3 juin). Lors du tournage d’une séquence de chansons ‘Yeh Ladka Hai Deewana’ pour ‘Kuch Kuch Hota Hai’ en 1998, elle a eu un accident alors qu’elle faisait du vélo avec Shah Rukh Khan. Les deux sont vus en train de faire du vélo alors que le vélo de Kajol heurte celui de Shah Rukh, elle tombe.

Revenant sur ses vieux jours, Kajol a partagé le clip sur Instagram et a écrit: « Et une très bonne journée du vélo à vous aussi #WorldBicycleDay. »

En réponse à la publication, Karan Johar a écrit dans les commentaires : « Oh mon Dieu ! Je m’en souviens si clairement ! Et je ne peux pas oublier ce qui s’est passé après. »

Manish Malhotra a également commenté : « @kajol, souviens-toi de ça… nous avons tous couru vers toi, chaque chanson que tu as tombée est devenue un grand succès. »

‘Kuch Kuch Hota Hai’ était le premier film de Karan Johar avec Rani Mukerji. C’était également le quatrième film mettant en vedette Kajol et Shah Rukh Khan, l’un des couples les plus emblématiques à l’écran de Bollywood. Dans le film, les deux acteurs incarnent des meilleurs amis qui se séparent pour finalement se retrouver.

Shah Rukh Khan et Kajol ont d’abord joué dans un thriller policier « Baazigar ». Ils sont ensuite allés travailler ensemble dans le blockbuster ‘Dilwale Dulhania Le Jayenge’ qui a été réalisé par le débutant Aditya Chopra.

Shah Rukh Khan et Kajol sont connus pour leur alchimie et leur romance à l’écran. Ils ont été vus dans plus de films comme « Karan Arjun » et « Kabhi Khushi Kabhie Gham ». Ils ont été vus pour la dernière fois dans « My Name is Khan » de Karan Johar en 2010 et « Dilwale » de Rohit Shetty en 2015.