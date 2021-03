Kajol partage sa jolie histoire d’amour avec du café

Kajol partage souvent des articles humoristiques sur les réseaux sociaux. Mercredi, l’actrice a partagé sa jolie histoire d’amour avec un café. «Il était une fois une fille. Elle adorait le café… et ils vivaient heureux pour toujours. La fin », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram.

Kajol continue d’inspirer ses fans et ses abonnés avec des mots de motivation sur Instagram. Dans une autre histoire publiée récemment, l’actrice a écrit: « Les gens forts se cassent aussi, ils se taisent, se reconstruisent et continuent. »

Mardi, Kajol s’est rendue sur les réseaux sociaux pour célébrer un an de la date de sortie de son court métrage Devi. «1 an à Devi. Un film dont je serai à jamais fier mais qui me fait ressentir encore aujourd’hui tant de choses en si peu de temps. La raison, les femmes et la conclusion ne font que me faire une boule jusqu’à aujourd’hui. Regardez à nouveau par vous-même », a-t-elle posté.

Kajol a été vu pour la dernière fois dans le film OTT récemment sorti, Tribhanga. Le réalisateur Renuka Shahane présente également Tanvi Azmi et Mithila Palkar.