L’actrice Kajol est déjà d’humeur de Noël et se demande si elle est sur la liste des méchants ou si elle est gentille. Kajol a partagé son humeur de Noël sur Instagram.

L’actrice a partagé une photo d’elle-même avec une expression confuse et a écrit: « Je me demande sur quelle liste suis-je? La coquine ou la gentille? »

Dans la légende, elle a écrit: « Quelle liste êtes-vous sur #NaughtyOrNice #MeWhenI (sic). »

Le message a suscité de nombreuses réponses de ses fans et followers. Un utilisateur a écrit: « Both », tandis qu’un autre a partagé « Naughty mam ».

L’actrice de Bollywood continue d’utiliser les réseaux sociaux pour partager son sens de l’humour avec ses fans.

Elle a récemment publié une photo d’un arbre de Noël sur Instagram Stories. Sur la photo, elle a écrit: « L’humour Covid – j’ai pris tellement de poids cette année que même mon téléphone ne me reconnaît pas! »

Kajol a été vue pour la dernière fois sur grand écran dans le blockbuster d’action historique de cette année, Tanhaji: The Unsung Warrior, avec son mari Ajay Devgn. Son prochain film, Tribhanga, devrait sortir en janvier. Le film est réalisé par l’actrice Renuka Shahane, et met également en vedette Tanvi Azmi et Mithila Palkar.