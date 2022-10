Kajol partage la réaction de «maman fière» alors que son fils Yug sert de la nourriture à Durga Pujo, la vidéo devient virale

Kajol est ravie, elle est sur un nuage 9 alors que son fils Yug Devgun fait progresser les coutumes familiales séculaires de faire un service désintéressé. L’actrice de Gupt a partagé une bobine sur son Instagram dans laquelle on la voit, elle et Yug, servir de la nourriture aux fidèles de Durga Pujo.

Dans la vidéo, Kajol tient le panier alimentaire et Yug sert les personnes âgées avec le plus grand respect. Cette vidéo montre que Kajol et Ajay Devgn ont inculqué des valeurs au petit Yug, et c’est un enfant obéissant. Kajol a partagé ce moment de fierté sur ses réseaux sociaux avec la réaction suivante : “Tellement fière que mon fils serve aux erreurs de pujo et tout… la tradition continue… #durgapuja #proudmom #blessingsrecieved.”

Dès que l’actrice a mis en ligne la vidéo, plusieurs internautes, dont un proche de Kajol, ont également répondu. La sœur de l’actrice, Tanishaa, a laissé tomber des émojis en forme de cœur. Divya Dutta a écrit : “Tellement adorable, je veux venir aussi.” Kajol a répondu à la demande de Dutta et a répondu: “Venez s’il vous plaît.” Un autre utilisateur a écrit : “Yug beau”.

Nysa Devgan et Yug sont deux adorables enfants des acteurs et personnalités publiques Ajay Devgn et Kajol, qui sont ensemble depuis plus de 20 ans. Le couple élève ses enfants avec affection et leur inculque des idéaux sains pour les garder ancrés. L’acteur de Singham pense que les circonstances d’aujourd’hui appellent une attitude plus amicale et que le parent strict appartient au passé. Il a expliqué comment ses enfants, Nysa et Yug, ont été exposés aux médias sociaux à un jeune âge et a déclaré que ces jours-ci, il est impossible de l’éviter.

Dans une interview avec Hindustan Times, il a déclaré : « Quand les temps changent, vous ne pouvez rien faire. Les réseaux sociaux sont à l’ordre du jour. Il n’y a pas moyen d’y échapper. Pourquoi cela devrait-il être différent pour mes enfants ? » À l’ère numérique actuelle, les médias sociaux et Internet ont imprégné presque tous les aspects de la vie des gens. Les enfants stars sont de plus en plus au centre des préoccupations des paparazzi. Ajay Devgn a déclaré : être parent est une passion à temps plein. Vous devez protéger vos enfants, mais vous devez également être ami avec eux. La nécessité de leur inculquer de bonnes valeurs ; la nécessité de les discipliner est certainement importante. Cependant, la façon dont le monde est l’évolution, la « rigidité » en soi, n’a pas sa place dans la parentalité. »