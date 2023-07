Kajol loue la conduite de sa fille Nysa Devgn devant les paparazzis ; dit : ‘Si j’étais à sa place…’

Kajol, que l’on voit dans Lust Stories 2, est la fière maman de Nysa Devgn et Yug. La jeune femme est un hit auprès des paparazzi. Nysa Devgn est devenue populaire en raison de ses photos audacieuses et de son cercle d’amis qui compte des enfants vedettes comme Palak Tiwari et d’autres. Nysa Devgn est connue pour être composée malgré l’immense attention médiatique. Kajol a accordé une interview à NDTV où elle a parlé de la première rencontre de Nysa avec les paparazzi. L’enfant star était très jeune et a éclaté en sanglots en voyant la foule autour d’elle.

Il semble que Kajol ait voyagé à Jaipur avec elle et qu’ils n’aient pas de sécurité. Environ 20 à 23 membres des paparazzis sont venus et ont gheraoed la mère et la fille. Il semble que Nysa ait éclaté en sanglots en les voyant alors qu’elle n’avait que deux ans. l’actrice a pris sa petite fille et est allée directement dans la voiture. Elle aurait déclaré: « Je lui ai dit que ces gens ne te voulaient aucun mal, c’est juste leur travail, alors ne t’en fais pas. Si tu as remarqué que j’en ai éloigné mes enfants. » Nysa Devgn a étudié à Singapour et décide maintenant de sa carrière. Elle est très amie avec Orhan Awatramani.

On a également demandé à Kajol si elle avait donné des conseils à Nysa Devgn sur la façon de gérer les paparazzi. Elle a dit que sa fille allait très bien. Selon elle, Nysa Devgn a appris de sa propre expérience. Kajol sent qu’elle le gère très bien. Elle a déclaré à la chaîne : « Elle le gère avec beaucoup plus de grâce et de dignité que moi. Si j’étais à sa place, toh mera chappal bahut pehle nikal chuka hota. Ils ont appris par l’expérience. »

L’actrice estime que l’expérience est le meilleur professeur et ce qu’elle enseigne ne peut pas être plus grand que cela. On dit que Nysa Devgn sort avec Vedant Mahajan. C’est un jeune entrepreneur. Nysa a affronté pas mal de trolls mais la conduite de la jeune femme gagne petit à petit les cœurs. Les fans se souviendront comment elle a été massivement trollée après avoir été vue devant un salon le jour des funérailles de son grand-père.