Kajol lance la fête d’anniversaire avec Tanishaa Mukerji et Tanuja, le trio savoure un repas de 6 plats | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Kajol, qui aura 47 ans jeudi 5 août, a commencé à fêter son anniversaire un jour plus tôt en déjeunant avec sa sœur Tanisha Mukerji et sa mère Tanuja. Kajol s’appelle elle-même et sa compagnie les « trois mousquetaires ». Le beau trio peut être vu en train de savourer un somptueux repas de 6 plats. L’actrice s’est rendue sur son compte Instagram pour partager un aperçu de son délicieux déjeuner qui comprenait un jarret d’agneau et un « dessert céto ».

« Essayer de faire correspondre les trois expressions dans un seul cadre est impossible !!! Merci Tichi pour cette merveilleuse et joyeuse fête d’avant ! Je vous aime tous les deux #thelovefool #famjam #lovemygurls », a écrit Kajol sur son post Instagram.

Commentant le même, Tanishaa a répondu: « Oui, j’ai l’air tellement satisfait du déjeuner que je suis prêt à m’évanouir … miam! #foodcoma #happyprebirthday #loveutothemoonandback ».

Kajol a posté une autre photo et l’a légendé : « Les trois mousquetaires…. Toujours ensemble.. nous contre eux ».

L’actrice de « Kuch Kuch Hota Hai » a également été vue en train de se livrer à une séance de salon avant l’anniversaire avec sa fille Nysa Devgn.

Plus tôt, dans une interview avec Hindustan Times, Kajol a révélé qu’elle était grande pour les anniversaires et qu’elle gardait toute sa semaine libre pour célébrer la sienne. « J’aime mon anniversaire. J’essaie de rester libre pendant au moins une semaine pour pouvoir vraiment profiter pleinement de la journée. Je ne travaille pas non plus aujourd’hui », a expliqué l’actrice.

Kajol était auparavant à Singapour pendant plus de 6 mois avec Nysa, car cette dernière fait ses études à partir de là. L’actrice a expliqué qu’elle « mourrait d’envie de retourner à Mumbai d’ici la fin ».

« Singapour est une ville charmante et j’y ai passé un bon moment. Mais j’avais deux esprits parce que mon fils (Yug Devgan) était à Mumbai. En tant que mère, vous avez toujours l’impression qu’une partie de vous manque lorsque vous n’êtes pas avec l’un de vos enfants et que vous n’êtes donc pas complètement heureuse », a expliqué l’actrice.

Elle a en outre ajouté: «J’ai traversé de longues périodes sans travailler et j’ai toujours été très bien avec ça. J’étais heureux de vivre ma vie à ma façon. Mais pour la première fois depuis deux ans et demi, je manquais de travail ».