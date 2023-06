Kajol, l’actrice de Lust Stories 2, annonce une rupture avec les réseaux sociaux ; le dernier message inquiète les fans

Kajol a laissé les fans inquiets avec sa dernière publication sur Instagram. L’actrice qui a récemment annoncé Histoires de luxure 2 a supprimé tous ses messages de son flux Instagram. Elle a partagé sur la note, cependant, est l’un des interprètes les plus formidables que nous ayons dans le pays. L’actrice a beaucoup impressionné avec ses derniers projets. Elle venait d’annoncer Lust Stories 2. Les fans de l’actrice sont assez inquiets de l’histoire Instagram de Kajol et du post qui dit la même chose à propos de l’actrice confrontée à des difficultés.

Kajol supprime tous ses messages d’Instagram et fait une pause sur les réseaux sociaux

Kajol a partagé un seul message sur son Instagram il y a quelques minutes qui disait: « Face à l’un des sentiers les plus difficiles de ma vie. » (sic). « Faire une pause dans les réseaux sociaux », a écrit Kajol dans la légende. Elle a partagé la même chose dans ses histoires Instagram. Le reste des messages du flux Instagram de Kajol ont été supprimés ou supprimés. Les fans de Kajol sont inquiets et ont partagé des messages de guérison et des prières pour l’actrice. Le message de Kajol devient viral dans l’actualité du divertissement.

