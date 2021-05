Kajol, Kareena Kapoor Khan, Anushka Sharma, les célébrités de B-Town déversent leurs vœux

Alors que le cinéaste-producteur Karan Johar a eu un an de plus mardi, plusieurs célébrités de la ville B, dont ses amis et collègues, ont partagé leurs souhaits d’anniversaire sur les réseaux sociaux.

Kareena Kapoor Khan, qui a souvent collaboré avec Karan dans plusieurs films à succès, a partagé une photo en noir et blanc sur son compte Instagram pour lui souhaiter sa journée spéciale. Elle l’a légendé comme suit: « Joyeux anniversaire, KJo … je t’aime. »

Sanjay Dutt, qui a récemment travaillé avec Karan dans ‘Kalank’, a tweeté avec lui une vieille photo apparemment tirée du talk-show du cinéaste ‘Koffee with Karan’ et a écrit: « Joyeux anniversaire @karanjohar Je vous souhaite un an à venir rempli d’amour et de bonheur! »

Bon anniversaire @karanjohar. Je vous souhaite une année à venir remplie d’amour et de bonheur! pic.twitter.com/qt734XOhig – Sanjay Dutt (@duttsanjay) 25 mai 2021

Anushka Sharma a souhaité à Karan en partageant une histoire Instagram avec une photo du réalisateur de «Mon nom est Khan», avec laquelle elle a écrit: «Joyeux anniversaire Karan! Je vous souhaite toujours de l’amour et du bonheur».

Kajol, qui a travaillé avec Karan sur ses débuts en tant que réalisateur « Kuch Kuch Hota Hai », lui a également souhaité en partageant une histoire Instagram avec une photo d’eux. Elle a écrit: « C’est nous, et le sera toujours … Je vous souhaite une année fabuleusement fabuleuse à venir. Ça doit être mieux que celle que nous avons laissée derrière @karanjohar. »

L’acteur vétéran Neetu Kapoor a souhaité à KJo en partageant une photo d’elle avec son défunt mari Rishi Kapoor et Karan. Elle a écrit: « Joyeux anniversaire à l’amour et aux bénédictions les plus spirituels de @karanjohar. »

Neha Dhupia a pris sur son Instagram et a partagé une photo avec Karan, qu’elle a sous-titrée comme « Joyeux anniversaire @karanjohar reste imparable mon ami … je t’aime beaucoup vraiment … »

Riteish Deshmukh a également souhaité au réalisateur as en partageant une vidéo de lui dans laquelle on pouvait voir Karan jouer au tennis de table. Dans la légende, il a écrit: « Joyeux anniversaire au ‘roi de la main arrière’ – chère @karanjohar, je vous souhaite le meilleur – Que Dieu vous bénisse avec une bonne santé, une longue vie, une vie amoureuse et beaucoup de bonheur. Je vous aime #happybirthdaykaranjohar. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Karan, en association avec Cornerstone Agency, a récemment lancé un espace collaboratif pour promouvoir les talents en herbe. La nouvelle entreprise s’appelle DCA. Cette décision a maintenant fait de Karan`s Dharma Productions, la deuxième maison de production de Bollywood après Yash Raj Films d’Aditya à avoir une aile de gestion des talents.