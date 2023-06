Kajol fait face à la chaleur des fans pour avoir utilisé la pause des médias sociaux pour la publicité de la prochaine série Web The Trial; Tendances « Honte à Kajol »

Hier, Kajol a publié un article percutant sur l’une des épreuves les plus difficiles de sa vie et cela s’est avéré être un gadget publicitaire pour créer un battage médiatique pour sa prochaine série Web sur Star Disney Plus appelé Le procès. Kajol avait supprimé tous ses messages d’Instagram et partagé un seul message parlant des épreuves auxquelles elle était confrontée et elle a également partagé la même chose dans ses histoires Instagram. Les fans étaient inquiets et ont envoyé des messages de guérison et des câlins à l’actrice pour la même chose. Et maintenant, Kajol fait face à la chaleur pour la même chose.

Kajol fait face à la chaleur des fans pour la publicité sur The Trial

Kajol a choqué tout le monde et a fait les gros titres dans Entertainment News pour sa pause sur les réseaux sociaux. Bien qu’après quelques heures, elle ait ramené ses messages et qu’ils se soient avérés être pour l’annonce et le battage médiatique de sa prochaine série Web The Trial, les fans ont été choqués. Et le coup de pub semble avoir beaucoup fait mal à ses fans. « Honte à Kajol Hotstar » est en vogue sur Twitter en ce moment pendant que vous lisez ceci. Alors même que l’actrice laissait tomber l’affiche promotionnelle de The Trial, les fans se sont tournés vers la section des commentaires pour l’appeler pour la même chose.

Découvrez les réactions des fans au coup publicitaire de The Trial ici:

Mec, tu nous as fait peur ? SRKs Sana (@srkdeewanix) 9 juin 2023

Har cheez ka mazaak banaake rakha hua hai. Prashant Jain (@hulkafulka) 9 juin 2023

publicité mil gyi, cheapadd? Mlle Smith (@SavageAf154) 9 juin 2023

Ne faites plus ce genre de farce svp ! Nous vous aimons du fond du cœur et cela nous affecte vraiment !? Nafisa (@phyna15) 9 juin 2023

Jab 5 ghante moi wapas aana salut tha à nibbi jaise ‘prendre une pause de sm’ wala post kiya salut kyo. Simran1998 (@simran111998) 9 juin 2023

ne joue pas comme cette fille, ce n’est pas juste n’en profite pas car tu sais comme je t’aime ?? se oritaGiss???? (@itsSRKAJOL) 9 juin 2023

Sont aap ka break to shuru hone se pehle hi khatm ho gaya Echange ?? (@SauveurSwarup) 10 juin 2023

La pause n’a duré que 5 heures ! https://t.co/aGIq1lNvgN 0xRory.eth (@0xRory) 9 juin 2023

C’est pourquoi ce peuple de Bullywood ne doit en aucun cas être pris au sérieux. Que ce soit senior ou junior, ils peuvent aller à n’importe quel niveau pour de l’argent sans utiliser de cerveau Je pensais que la santé d’Ajay ou de Tanuja ji était peut-être mauvaise. Supposons qu’un tel jour se produise, personne ne le croira (? #ShameOnKajolHotstar pic.twitter.com/LH1VytyvhW Debarupa ?? (@ipalitDebarupa) 10 juin 2023

c’est une trahison, actrice à la retraite @itsKajolD joue avec les émotions des innocents ? les gens, qui se soucient vraiment d’elle, seulement pour obtenir une renommée bon marché et une publicité bon marché pour vendre sa série Web de troisième classe sur @DisneyPlusHS honte à toi #KajolDevgan #shameOnKajolHotstar pic.twitter.com/rQ9khTLRZD Suryansh Yadav (@a830cc746996444) 10 juin 2023

#ShameOnKajolHotstar Les médias sociaux sont la chienne des internautes qui ne peuvent pas profiter de leur voix que personne n’en a à foutre, mais cela ne manque jamais d’atteindre « un singe faible singes ensemble, je ne sais pas qui vous êtes mais allons baiser des individus » BHARATH RAJ (@BHARATH44044318) 10 juin 2023

je rigole en voyant cette tendance #ShameOnKajolHotstar Parce que les gens la croyaient vraiment. ? pic.twitter.com/5KdKUZ0qZ5 Mihika Singh (@Stars_ki_Duniya) 10 juin 2023

Ce coup de publicité bon marché a complètement brisé mon respect pour elle, montrant son mépris pour la véritable connexion avec ses fans.@ Arjun5707@AjaydevganAj Besharm Kajol#ShameOnKajolHotstar @DisneyPlusHS #KaranJohar pic.twitter.com/SmcKpx9ACO Amit Kapoor (@SayAmitK) 10 juin 2023

Kajol tweete d’abord sur la tragédie, puis plus tard, c’est un spectacle ?? Je pensais que ses bijoux avaient été volés ou quelque chose comme ça. #ShameOnKajolHotstar (l’histoire du garçon qui criait au loup) Ria ? (@ria_nonofficial) 10 juin 2023

Pas une bonne cascade #ShameOnKajolHotstar Akash Naik (@AkashNa36436915) 10 juin 2023

la cascade est réussie ?#ShameOnKajolHotstar siddarth gupta (@sidckp123) 10 juin 2023

Consultez certains des commentaires ci-dessous sur l’affiche de la motion de Kajol The Trial sur Instagram ici:

Qu’est-ce que le procès ?

Selon les rapports, Le procès avec Kajol en tête est une adaptation indienne d’un drame juridique et politique américain populaire dans lequel une femme la fait revivre en tant qu’avocate après que son mari a été emprisonné à cause d’un scandale. La série OG a duré 7 saisons de 2009 à 2016 et mettait en vedette Julianna Margulies dans le rôle principal. Kajol joue le rôle principal dans la série Web et les créateurs publient la bande-annonce sur Disney Plus Hotstar le 12e Juin 2023. Les trois tags pour Kajol starrer The Trial sont Pyaar, Kanoon et Dhokha.

En dehors de cela, Kajol fait également partie de la prochaine série Web d’anthologie Lust Stories 2. La série d’anthologies sera diffusée sur Netflix et comprend également Neena Gupta, Mrunal Thakur, Angad Bedi, Vijay Varma et Tamannaah dans le casting, entre autres. Kajol a été vu pour la dernière fois à Salaam Venky avec Vishal Jethwa.