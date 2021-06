Kajol et son fils Yug Devgan, les « bandits masqués », posent pour un joli selfie

Kajol est connue pour son jeu de sous-titres original sur ses pages de médias sociaux. Accompagnée de son esprit et de son humour, elle a récemment publié une photo avec son fils et l’a sous-titrée « Les bandits masqués ».

Le duo mère-fils porte des masques et pose pour un joli selfie. S’écartant de ses publications habituelles, elle a finalement posté un selfie que ses fans ont totalement adoré.

Un fan a envoyé des bénédictions et a écrit: « Paix, miséricorde et bénédictions de Dieu Tout-Puissant sur vous deux. »

Sur le plan professionnel, son dernier travail à l’écran était dans le film ‘Tribhanga’ qui est sorti numériquement sur Netflix.

Kajol et son mari, l’acteur Ajay Devgn, ont également une fille, Nysa. Lors d’une session Ask Me Anything sur Instagram l’année dernière, Kajol a déclaré qu’elle ne pouvait pas choisir entre ses enfants.

Lorsqu’on lui a demandé qui elle aimait le plus, elle a répondu : « Ma fille est mon cœur et mon fils est mes poumons.

Elle les a également décrits comme « heera aur moti (diamant et perle) » et a qualifié Yug de « divertissant ».

Dans une vieille interview avec le Filmfare, Kajol a parlé des luttes de ses parents dont elle avait été témoin de très près. Parlant spécifiquement de la gestion des finances, l’acteur a déclaré qu’elle faisait attention aux « où » et « comment » elle dépensait son argent. Et comme toutes les mamans indiennes, Kajol s’assure également qu’elle demande à ses enfants «hisaab», chaque fois qu’ils sortent et révèlent leur réaction à la même chose.

Elle a partagé dans l’interview : « Chaque fois que mes enfants sortent, je leur demande un hisaab. Ils s’énervent mais ils doivent me rendre compte. »

Kajol a ajouté : « Il est important pour eux de comprendre la valeur de l’argent. Je leur dis que c’est à cause de la profession de leurs parents qu’ils volent en classe. Vous devez donc l’accepter. »