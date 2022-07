Kajol et Bobby Deol fêtent les 25 ans de Gupt ; mais les internautes sont mécontents de la mise à l’écart de Manisha Koirala [Watch video]

Kajol et Bobby Deol se sont réunis après 25 ans hier soir alors qu’ils célébraient leur film le plus réussi ensemble Gupt. Kajol et Bobby Deol avaient l’air extrêmement excités par leur rencontre et cela se voit. Kajol et Bobby Deol ont été présentés dans Gupt il y a 25 ans et à ce jour, c’est le thriller à suspense le plus populaire et le plus réussi réalisé à Bollywood. Alors que le couple célèbre les 25 ans du film, les internautes sont extrêmement mécontents de l’absence de Manisha Koirala et ont déclaré que l’actrice leur manquait à cette réunion. Ils prétendent même que comment peuvent-ils écarter la talentueuse actrice Manisha et célébrer sans elle.

Kajol a pris un gros risque dans sa carrière en jouant le rôle négatif à cette époque

Alors que Kajol avait l’air extrêmement magnifique dans la tenue vibrante et colorée alors qu’elle célébrait les 25 ans de Gupt avait pris un gros risque dans sa carrière à cette époque en jouant Isha Deewan qui était follement amoureuse du personnage de Bobby Deol et pouvait aller à n’importe quel extrême pour l’avoir dans sa vie. Bien que peu d’actrices aient pris le risque de jouer négativement à cette époque, Kajol étant la principale dame du film a relevé ce défi et jusqu’à ce jour, elle a reçu des éloges pour la même chose.

Kajol et Bobby Deol ont parcouru un long chemin dans leur voyage et ont créé leur niche. Alors que Manisha Koirala, absente de la célébration, s’est battue pour sa vie alors qu’elle luttait contre le cancer, elle est aujourd’hui plus forte que jamais et tue dans les films. La dernière fois qu’elle a été vue à Sanju et sa présence à l’écran rend encore ses fans faibles à genoux. Les fans étaient extrêmement satisfaits des retrouvailles de Kajol et Bobby, mais la présence de Manisha aurait complété le casting.