Kajol dit à Jaya Bachchan “mask nikalna padega” alors qu’ils posent pour des photos, une vidéo hilarante devient virale

Après deux ans de restrictions pandémiques de Covid-19, les festivités de Durga Puja ont fait un grand retour en Inde. L’actrice Kajol s’assure de profiter pleinement de cette saison festive.

Chaque année, elle aide sa famille et la famille de son cousin Ayan Mukerji à organiser les célébrations de Durga Puja à Mumbai.

Sur Ashtami, elle a été vue accueillant plusieurs membres de l’industrie cinématographique à son pandal Durga Puja. De Ranbir Kapoor, Mouni Roy à Jaya Bachchan, une flopée de célébrités ont marqué leur présence au pandal. Plusieurs photos et vidéos de Kajol de la célébration Ashtami ont fait le tour d’Internet. L’un des clips qui a attiré l’attention de tout le monde était celui de Kajol taquinant gentiment Jaya Bachchan pour ne pas avoir enlevé le masque.

Dans le clip, on voit Kajol dire à Jaya, “Mask utarna padega (Vous devez retirer votre masque)”, l’exhortant à montrer son visage. Jaya a finalement posé pour des photos avec Kajol sans le masque. Ce moment particulier a laissé de nombreux internautes nostalgiques en leur rappelant Kabhi Khushi Kabhie Gham, dans lequel Jaya et Kajol jouent un duo belle-mère et belle-fille.





« Hahahha Kajol est le meilleur », a commenté un utilisateur des médias sociaux. « Kajol dans son élément Kabhi Khushi Kabhie Gham », a écrit un autre.

La cousine et actrice de Kajol, Rani Mukerji, était également présente au pandal. Alors que Rani a choisi un sari en soie jaune, Kajol était magnifique dans un sari à fleurs.





Le festival annuel de cinq jours rend hommage à Maa Durga et célèbre sa victoire sur le roi démon Mahishasura – c’est pourquoi la déesse est également connue sous le nom de Mahishasura Mardini. Cette année, les célébrations de Durga Puja ont commencé le samedi 1er octobre (Maha Shasthi) et se termineront le mercredi 5 octobre (Vijayadashami).