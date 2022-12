Kajol disant une insulte raciale dans une vieille vidéo virale est de retour pour hanter Internet

Une vieille vidéo de Kajol disant qu’une insulte raciale est de retour pour hanter Internet. Un utilisateur de Twitter a déterré ce qui semble être une vidéo promotionnelle mettant en vedette Kajol et son co-acteur Riddhi Sen pour leur film Helicopter Eela sorti en 2018. Probablement pour montrer une maman essayant de manière attachante de reproduire le jargon moderne, la vidéo a fini par être un raté quand Kajol a utilisé une insulte raciale, supposant probablement qu’il s’agissait simplement d’une sorte de langage Internet.

« Yo, quoi de neuf frère ? Prendre l’appel, [redacted]. Pourquoi ne me parles-tu pas, mon pote?” demande Kajol dans le clip. Elle continue en chantant “Kiki Do You Love Me” de Drake. Les utilisateurs de Twitter ont du mal à croire que tout n’était pas un rêve fiévreux.

“Je suis toujours impressionné par la façon dont ces 10 secondes de séquences ruinent absolument toutes les idées préconçues que vous avez d’elle”, a écrit l’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip.

“J’ai eu beaucoup de vidéos cicatrisantes dans ma vie et cela arrive facilement en tête de liste, comment puis-je effacer cela de mon esprit?”, A demandé un autre utilisateur. “C’est vraiment la chose la plus embarrassante que j’aie jamais vue de toute ma vie. “, a déclaré un utilisateur de Twitter.

Je suis toujours impressionné par la façon dont ces 10 secondes de séquences ruinent absolument toutes les idées préconçues que vous avez d’elle – rithvik (parodie) (@notrylock) 7 décembre 2022

ça a ruiné ma vie et je me suis donné pour mission de ruiner la vie de tout le monde. J’y pense trop pour ne pas avoir à partager le fardeau.— rithvik (parodie) (@notrylock) 7 décembre 2022

il y a une telle énergie sombre autour de cela, elle a en fait interprété ces lignes sans y réfléchir à deux fois. ‘madame jeunesse na Aaj kal aise hi baat karte hai’ ‘Ah d’accord. Qu’est-ce qu’il y a brooo, décroche l’appel -‘ — rithvik (parodie) (@notrylock) 7 décembre 2022

Donc voilà. Cela s’est passé.

