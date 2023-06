Kajol brutalement trollé pour sa promenade dans une vidéo virale, les internautes l’appellent « une autre Jaya Bachchan »

L’actrice de Bollywood Kajol s’est récemment fait troller pour sa promenade après que sa vidéo soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on peut la voir marcher très vite tandis que des paps peuvent être entendus lui demandant de ralentir.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani. Kajol peut être vu portant une robe rouge associée à des talons dorés et des accessoires dorés. Après que le clip soit devenu viral, l’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: « Trop de drame, d’ignorance, de fausse attitude et de mauvais comportement. » Le second a dit : « Désolé de le dire mais la grâce est de 0… ressemble à un macho qui marche en robe. »





Le troisième a dit: « Y elle marche comme ça ?? » Le troisième a dit: « On dirait un autre jaya bachchan en devenir. » La quatrième personne a commenté : « aise kyu bhagti h jaise iski koi train nikal jayegi ». La cinquième personne a écrit : « Je l’aimais tellement, mais quand vous les voyez hors écran, vous pouvez analyser leurs traits. Je n’aime pas son attitude qui m’a forcé à appuyer sur le bouton d’aversion sur elle… être .. alors restez comme tel. La sixième personne a commenté: « Pourquoi son langage corporel est-il si hyper? »

Pendant ce temps, sur le front du travail, Kajol sera ensuite vu dans Trial. Dirigé par Suparn S. Varma et coproduit par Ajay Devgn, The Trial met en vedette Kajol qui va essayer le rôle d’une femme au foyer nommée Noyonika Sengupta, qui est forcée de retourner travailler comme avocate après que le scandale public de son mari l’ait mis derrière barres. Le drame de la salle d’audience est une adaptation indienne de la série CBS The Good Wife et met également en vedette Sheeba Chaddha, Jisshu Sengupta, Alyy Khan, Kubbra Sait et Gaurav Pandey dans des rôles clés.