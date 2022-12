Kajol, Aamir Khan et Vishal Jethwa posent lors de la projection spéciale du film

Jeudi, la star de Bollywood, Kajol, a posté une photo avec les acteurs du film Salaam Venky, Aamir Khan et Vishal Jethwa. L’acteur de Fanaa a pris sa poignée Instagram et a partagé une photo où elle peut être vue en train de lever le pouce avec Aamir et Vishal devant la caméra.

Partageant la photo, Kajol a écrit: “C’est un gros coup de pouce de #TeamSalaamVenky #SalaamVenky.” Aamir, qui a une apparition dans le film, Salaam Venky marque le troisième film d’Aamir et Kajol ensemble. Ils ont figuré ensemble dans la sortie de 2006 Fanaa. Ils ont également partagé la vedette dans le film Ishq de 1997.





Présenté par Connekkt Media et produit par Suuraj Sinngh, Shraddha Agrawal et Varsha Kukreja sous la bannière BLIVE Productions et RTAKE Studios, Salaam Venky est réalisé par Revathy et devrait sortir en salles le 9 décembre 2022.

Pendant ce temps, Kajol a été vue pour la dernière fois dans un film d’action d’époque Tanhaji avec son mari l’acteur Ajay Devgn en 2020. Elle sera également vue dans une prochaine série Web The Good Wife, une adaptation indienne du drame judiciaire américain du même nom. d’autre part, Aamir a été vu pour la dernière fois dans Laal Singh Chaddha, le remake hindi du classique Forrest Gump de Robert Zemeckis. La version hindi a été réalisée par Advait Chandan. Le film mettait également en vedette Kareena Kapoor, Naga Chaitanya et Mona Singh.

Plus tôt, tout en faisant la promotion de son film et en parlant à Mashable India, Kajol a parlé de sa fille Nysa et a déclaré qu’elle pensait que lorsqu’il n’y avait pas de médias sociaux, la vie était beaucoup plus facile pour “nous en tant qu’enfants”. Elle a ajouté: “Oui, les gens savaient que je suis la fille de Tanuja et il y avait une certaine idée préconçue, mais pas autant qu’aujourd’hui.”

Kajol réagit au fait que Nysa Devgn se fait troller sur les réseaux sociaux, dit “que voyez-vous dans …”

il a ensuite révélé que lorsque Nysa étudiait à Singapour, “quelques fois, des gens l’ont arrêtée dans le bus et lui ont pris un autographe”. Elle a ajouté : « Alors, c’est étrange, mais elle est connue dans le monde entier. Je ne l’étais pas avant d’avoir commencé à jouer dans des films. Au moins, j’avais la liberté que si j’allais quelque part, comme à Londres, il n’y avait pas tant de gens qui me connaissaient jusqu’à ce que je me lance moi-même dans le cinéma. (Avec les entrées de l’ANI)