Kajol a-t-il remis en question l’authenticité de la collection au box-office de Pathaan ? Dit « demandera à Shah Rukh Khan combien son film a-t-il réellement rapporté »

Kajol a été tendance sur Twitter après avoir irrité les fans de Shah Rukh Khan en les interrogeant sur le nombre réel de Pathaan au box-office. Shah Rukh Khan a fait un retour fracassant avec Pathaan et a battu tous les records au box-office, et le film a remporté le plus haut jamais enregistré au box-office hindi, soit plus de 1000 crore, tandis que toute la fraternité de Bollywood célèbre cette grande victoire de Bollywood comme Pathaan était le seul film après des années de concurrence féroce aux films du sud de l’Inde comme Pushpa et KGF qui dominaient également le box-office hindi.

Les initiés connaissent #Pathan fausses collections #Kajol se moque des affaires de Pathan. ????????? pic.twitter.com/etEIoNA65E (@YgSeni_YuIiya) 16 juillet 2023

HÔTE :- Une chose que vous demanderiez à Srk ?#KAJOL :- Je lui demanderais, combien a fait #Pathaan vraiment faire ?? – Tout le monde sait que Pathaan n’est qu’une arnaque.? #KajolOnHotstar #KajolDevgn pic.twitter.com/sEdaqLIOod PRIYAM SHARMA (@Priyam_Akkian) 16 juillet 2023

A besoin de courage pour aller à contre-courant Et cracher les faits de #Pathaan #ShahRukhKhan PR Mafia à Bollywood ?? Kajol Mam Respect ?? https://t.co/HntlB6FRPA NEWTON (@odisha_prabhas) 16 juillet 2023

Et maintenant, cette dernière vidéo de Kajol est devenue virale, où on lui a demandé dans l’une de ses interviews ce qu’elle aimerait demander à Shah Rukh Khan dernièrement, à laquelle elle a dit : « Que dois-je lui demander ? Tout ce qu’il a, je le dirais combien a réellement gagné Pathaan ? ». Et cette question de l’actrice de Trail est prise autrement, et nombreux sont ceux qui prétendent que Kajol se moque de SRK et remettent en question l’authenticité des chiffres du box-office de Pathaan. Alors que beaucoup prétendent que Kajol expose la fausse entreprise de Pathaan.

Kajol à propos #SRK. Les haineux peuvent partager des millions de clips recadrés de 2 secondes, mais ils ne peuvent rien prouver.pic.twitter.com/iM2GoydBBP Bollywood ? (@Apna_Bollywood) 16 juillet 2023

Alors que les fans de Kajol viennent à la défense de l’actrice et partagent la vidéo d’elle où elle est vue en train de délirer à propos de Pathaan et de la superstar et exprimant qu’elle est extrêmement heureuse pour lui et sa dernière réalisation et étape importante avec Pathaan, il y a aussi un fort buzz qui le couple emblématique de Bollywood sera bientôt vu ensemble, et les fans ont hâte de voir leur chimie crépitante après un long moment.