Kajol à Deepika Padukone : les célébrités les mieux habillées de la semaine à Bollywood

Les célébrités de B-town nous ont encore une fois impressionnés avec leurs tenues cette semaine et nous ne pouvons pas rester calmes. Ils avaient leur jeu de mode sur le point avec leurs tenues faisant les gros titres en permanence. Nous ne pouvons pas nous empêcher de vous présenter les tenues les mieux habillées de cette semaine. De nombreuses stars nous ont non seulement donné des objectifs de mode majeurs, mais ont également fortement laissé une marque. Du ravissant tailleur-pantalon entièrement rouge de Kajol au look d’aéroport violet sur violet de Deepika Padukone, découvrez les célébrités les mieux habillées de la semaine.