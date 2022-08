Kajal Aggarwal recrée la scène emblématique du Baahubali de Rajamouli avec son fils Neil et rend hommage au cinéaste dans ce post émouvant

Kajal Aggarwal, qui vit actuellement la meilleure phase de sa vie et qui est la maternité, a repris ses histoires sur Instagram et a rendu hommage au SS Rajamouli de la manière la plus adorable possible. L’actrice a créé la scène la plus emblématique de Baahubali de Rajamouli en partageant les pieds de son petit Neil sur sa tête comme le fait Kattapa lorsque Mahendra Baahubali est né dans le film. Partageant l’image de la recréation de cette scène emblématique, Kajal a écrit : ” @ssrajamoul monsieur, c’est Neil et ma dédicace envers vous ! Comment pourrions-nous ne pas le faire.” Rajamouli est à juste titre l’un des cinéastes les plus titrés et il est respecté. C’est Rajamouli qui a ouvert les portes aux acteurs du sud et plus encore avec Baahubali et depuis lors, il n’y a plus de retour en arrière.

Les stars du Sud sont venues s’emparer de Bollywood avec des films comme Pushpa : The Rise, KGF chapitres 1 et 2, et la dernière version de Rajamouli RRR ne fait que prouver pourquoi il est le meilleur cinéaste du cinéma indien.

Le message émotionnel de Kajal Aggarwal pour son fils Neil

Kajal Aggarwal, qui a fait ses preuves en tant qu’actrice dans le cinéma du sud et en hindi, est en congé sabbatique et elle offre souvent un régal visuel à ses fans en partageant d’adorables photos avec son nouveau-né Neil, ce qui montre à quel point l’actrice est heureuse avec le nouveau étape de sa vie.

Il y a quelques jours à peine, Kajal Aggarwal avait partagé le message le plus émouvant pour son petit et avait mentionné à quel point il était précieux pour elle. ” Je veux que vous sachiez à quel point vous êtes précieux et le serez toujours pour moi. bras, j’ai tenu ta toute petite main dans la mienne, j’ai senti ton souffle chaud et j’ai vu tes beaux yeux, je savais que j’étais amoureux pour toujours. Tu es mon premier enfant. Mon premier fils. Mon premier tout. Dans les années à venir, je vais Je fais de mon mieux pour t’enseigner, mais tu m’as déjà appris des quantités infinies. Tu m’as appris ce que c’est d’être une mère. Tu m’as appris à être altruiste. L’amour pur. Tu m’as appris qu’il est possible d’avoir un morceau de mon cœur en dehors de mon corps.” Elle a également ajouté que c’est son fils qui lui a appris comment un morceau de votre cœur peut être en dehors de votre corps – se référant à lui.