Kajal Aggarwal pratique le Kalaripayattu pour le film de Kamal Haasan et partage une vidéo d’entraînement intense

Kajal Aggarwal a partagé sa préparation intense pour le très attendu Indian 2 de Kamal Haasan. La star de Singham est occupée à perfectionner ses compétences en Kalaripayattu, et elle a partagé une vidéo, compilant divers moments de ses séances d’entraînement hardcore.

Dans la vidéo, on voit Aggarwal se défier, aiguiser ses compétences de combat à l’épée et se pousser à la limite, juste pour maîtriser la compétence. Kajal a partagé la vidéo avec une note prolongée.

Regardons d’abord la vidéo







Dans le message, Kajal a expliqué l’importance de l’art ancien de l’autodéfense. “Kalaripayattu est un ancien art martial indien, qui se traduit par” la pratique des arts du champ de bataille “. La magie de cette forme d’art a évolué vers la naissance du Shaolin, du Kung Fu et par conséquent du Karaté et du Taekwondo, entre autres.” Kajal a expliqué les origines de l’art et a en outre ajouté : “Le kalari était généralement utilisé pour la guérilla et est une belle pratique qui renforce le chercheur physiquement et mentalement.”

Aggarwal a révélé qu’elle s’entraînait pour les compétences depuis trois ans, et cela l’a rendue plus patiente. “Reconnaissant d’avoir appris cela par intermittence (mais de tout cœur) pendant 3 ans ! @cvn_kalari a été fabuleux et si patient, me guidant selon ma capacité à apprendre et à performer à différents degrés au fil du temps. Merci d’être de si merveilleux maîtres.”

Il y a trois jours, la star vétéran Kamal Haasan a commencé à tourner pour les parties restantes du prochain film Indian 2. Le film tamoul est la suite du thriller d’action justicier Indian de 1996, qui mettait également en vedette Haasan. L’acteur, dont la dernière sortie était le film à succès Vikram, s’est rendu sur Twitter pour partager la mise à jour.

Les photos de Kamal Haasan avec le réalisateur Shankar d’Indian 2 sets sont devenues virales en ligne et ont suscité l’enthousiasme des fans. La production du réalisateur Shankar a officiellement repris le 24 août. Siddharth, Rakul Preet Singh, Priya Bhavani Shankar, Bobby Simha, Guru Somasundaram et Samuthirakani complètent également le casting d’Indien 2.