Kajal Aggarwal-Gautam Kitchlu sont parents d’un petit garçon

L’actrice de Bollywood Kajal Aggarwal a accueilli un petit garçon avec son mari Gautam Kitchlu. Les fans ont souhaité au couple des messages de félicitations sur les réseaux sociaux.

Le célèbre photographe Viral Bhayani partage cette nouvelle sur Instagram. Il a écrit : « Félicitations à #kajalagarwal et à son mari Gautam Kitchlu car ils ont la chance d’avoir un petit garçon ». Sur son post, plusieurs personnes ont félicité le couple. L’un d’eux a écrit : « Félicitations, salutations et bons vœux u3. Prières pour un prompt rétablissement. La deuxième personne a écrit: « Félicitations à eux beaucoup. »





Plus tôt, elle avait écrit un nœud d’appréciation pour son mari. Elle a écrit: « Cher mari, merci d’être le meilleur mari + futur papa qu’une fille puisse demander. Merci d’avoir été si désintéressé, de vous être réveillé avec moi presque toutes les nuits alors que j’avais des nausées matinales, d’avoir campé sur le canapé avec moi pendant des semaines parce que c’était l’endroit le plus confortable pour moi pour dormir, d’avoir immédiatement envoyé un texto au doc et m’emmener chez ma mère pour lever les jambes pendant les contractions de Braxton Hicks et ne jamais hésiter ou me faire sentir mal, pour toujours m’assurer que je suis bien nourri, bien hydraté + confortable, pour prendre soin de moi et enfin pour m’aimer à travers tout ça. Avant que notre adorable bébé n’arrive, je veux que tu saches à quel point tu es merveilleux et que tu seras aussi un père incroyable ! »





Elle a ajouté. « Au cours des 8 derniers mois, je t’ai vu devenir le père le plus aimant. Je sais à quel point vous êtes amoureux de ce bébé et à quel point vous vous souciez déjà de lui – je me sens tellement chanceuse que notre bébé ait un père qui aime inconditionnellement, soit là quoi qu’il arrive et ait un modèle extraordinaire à admirer. ”