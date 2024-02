Kaja Kallas : la Russie place le Premier ministre estonien sur la liste des personnes recherchées

CNN

Les autorités russes ont lancé mardi un programme sans précédent une procédure pénale contre le Premier ministre estonien Kaja Kallas, des accusations que le chef de l’État balte accuse d’être politiquement motivées.

Le Kremlin a accusé Kallas, le secrétaire d’Etat estonien Taimar Peterkop et le ministre lituanien de la Culture Simonas Kairys d’avoir détruit ou endommagé des monuments soviétiques à la mémoire des soldats soviétiques, a rapporté le journal officiel russe Tass. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé les accusations lors d’un appel avec des journalistes, mais n’a pas précisé quand le crime présumé a eu lieu.

Peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a presque deux ansKallas a annoncé que l’Estonie retirerait tous les monuments soviétiques du pays des espaces publics.

Kallas semble être le premier chef d’État placé sur la liste des personnes recherchées par le ministère russe de l’Intérieur par le gouvernement russe depuis le début de l’invasion à part entière. Cette décision est cependant probablement symbolique.

Mardi, Kallas a déclaré sur les réseaux sociaux que cette décision n’était pas surprenante et prouvait qu’elle « faisait la bonne chose » en soutenant l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

“Tout au long de l’histoire, la Russie a dissimulé sa répression derrière de soi-disant forces de l’ordre”, a déclaré Kallas, citant les cas de sa grand-mère et de sa mère, qui, selon elle, ont été expulsées vers la Sibérie après que le KGB ait émis des mandats d’arrêt à leur encontre.

«Le Kremlin espère désormais que cette décision contribuera à me faire taire, moi et d’autres, mais ce n’est pas le cas. L’opposé. Je maintiendrai mon ferme soutien à l’Ukraine », a-t-elle déclaré.

L’Estonie, ancienne partie de l’Union soviétique, a rejoint l’Union européenne et a adhéré à l’OTAN en 2004. L’expansion de l’OTAN jusqu’à la frontière russe a longtemps irrité le président russe Vladimir Poutine, qui considère l’alliance comme une menace existentielle.

La décision de Poutine d’envahir l’Ukraine a suscité de profondes inquiétudes en Estonie quant à la possibilité que ce soit le prochain.

Un rapport du service estonien de renseignement extérieur indique que la Russie pourrait envisager de doubler le nombre de ses troupes stationnées à sa frontière avec les pays baltes et d’augmenter celles à sa frontière avec la Finlande, qui a rejoint l’OTAN l’année dernière.

Lors de la présentation du rapport, le chef du service, Kaupo Rosin, a déclaré que la Russie s’attend probablement à un conflit avec l’alliance au cours de la prochaine décennie, bien qu’il ait minimisé la probabilité que cela prenne la forme d’une action militaire.

« L’Estonie doit se préparer avec nos alliés. Notre sécurité et notre sûreté peuvent être mieux assurées par la victoire de l’Ukraine, la défaite de la Russie et la fin du régime de Poutine », a déclaré Rosin.

Tallinn est également un ardent défenseur d’une augmentation des dépenses européennes pour sa propre défense. En réponse aux remarques de l’ancien président américain Donald Trump selon lesquelles, s’il était réélu, il laisserait la Russie faire « tout ce qu’elle veut » à tout membre de l’OTAN qui ne respecte pas les directives en matière de dépenses, Kallas a déclaré : « nous préconisons d’en faire davantage dans le domaine de la défense, et cela signifie que tous les membres de l’OTAN font davantage en matière de défense.»

“Je pense que ce que dit le candidat à la présidentielle américaine est aussi quelque chose qui pourrait peut-être réveiller les alliés qui n’ont pas fait grand-chose, alors j’espère que nous ferons tous plus et que collectivement nous serons plus forts ensemble”, a-t-elle déclaré lundi lors d’une conférence de presse aux côtés de La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

Le budget de la défense de l’Estonie devrait atteindre plus de 3 % du PIB du pays pour la première fois cette année, bien au-dessus du seuil de 2 % fixé par l’OTAN pour les membres de l’alliance.

Mardi, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a prononcé son discours annuel de politique étrangère, qui comprenait des remarques anti-russes enflammées et un soutien sans réserve à l’Ukraine.

“Personne ne veut vivre dans un monde où Poutine erre, kidnappe et rend orphelins des enfants, tente d’anéantir ses voisins et exploite des centrales nucléaires”, a-t-il déclaré. « L’agression ne doit pas réussir ; cela ne doit pas devenir une nouvelle réalité acceptable. Sinon, le monde deviendra le domaine de la force, de l’arrogance, de l’insensibilité et de l’autoritarisme.

Joshua Berlinger et Katharina Krebs de CNN ont contribué à ce rapport