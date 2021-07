Kaitlynn Carter, enceinte des Hills, montre une bosse de bébé en pleine croissance dans un bikini pendant les vacances au Texas

THE Hills: New Beginnings La star Kaitlynn Carter a montré sa bosse de bébé en pleine croissance dans un minuscule bikini à fleurs sur de nouvelles photos.

La star de télé-réalité de 32 ans a révélé le mois dernier qu’elle attendait son premier enfant avec son petit ami Kristopher Brock, après s’être séparée de son mari Brody Jenner en 2019.

4 Kaitlynn Carter a fait étalage de sa bosse de bébé en pleine croissance dans un minuscule bikini ce week-end Crédit : Instagram/Kaitlynn Carter

4 La star enceinte de Hills a révélé sa grossesse le mois dernier Crédit : Instagram/Kaitlynn Carter

Kaitlynn a partagé dimanche une galerie de photos sur Instagram d’elle en train de « » s’amuser dans le ☀️ » au Texas.

La star de télé-réalité enceinte a exposé son ventre rond sur une photo en noir et blanc d’elle dansant en bikini et chapeau de cowboy.

Dans d’autres clichés, elle a montré davantage comment elle passait le temps jusqu’à la naissance du bébé – avec un livre, une piscine étincelante, des animaux et de la bonne nourriture.

Un plan voit Kaitlynn se prélasser dans la piscine sur une chaise partiellement immergée dans l’eau, alors qu’elle regarde son chien marcher à côté d’elle sur les rebords.

Malgré sa séparation de Brody il y a quelques années, sa mère, Linda Thompson, a prouvé qu’elle et Kaitlynn étaient toujours en bons termes avec un gentil commentaire.

« Je suis tellement heureuse que vous preniez des photos de votre beauté enceinte », a-t-elle écrit. « Vous serez heureux de les voir dans les années à venir ! Tu es radieuse ! »

Kaitlynn a vu le commentaire et a répondu : » ❤️ oui j’aurais déjà aimé en avoir pris plus plus tôt !!! »

Fin juin, Kait a partagé le premières photos de son baby bump alors qu’elle profitait de vacances tropicales au Mexique.

Les collines La star a souri alors qu’elle se détendait sur une chaise longue dans un bikini bleu soyeux, alors que son ventre de bébé regardait par-dessus le coussin.

La personnalité de la télévision a sous-titré sa photo : « mon plus vieux tatouage a finalement été transformé en photo – cc : @dakota__gomez », alors qu’elle se reposait la main derrière la tête.

Le natif du New Hampshire a annoncé sa grossesse à la mi-juin avec une photo avant-gardiste de sa silhouette aux côtés de son petit ami et de son bébé papa Kristopher.

La soeur de Kaitlynn Lindsey Carter a accidentellement révélé le sexe du bébé dans un adorable post Instagram.

Après avoir partagé une vieille photo de maternité de sa propre grossesse, Lindsey a écrit : « Je ne peux pas croire qu’il y a à peine 5 semaines j’étais enceinte et maintenant nous avons Otto.

« C’est vraiment surréaliste ! PS tellement excité que @kaitlynn baby arrive, nous avons hâte de rencontrer notre nouveau neveu ! a-t-elle écrit, révélant à tort que Kaitlynn allait accueillir un petit garçon.

En raison de la nature publique de ses romances passées avec Brody puis Miley Cyrus, la MTV La star a surtout décidé de garder sa relation actuelle privée.

4 Elle attend son premier enfant avec son petit ami Kristopher Brock Crédit : Instagram/Kaitlynn Carter