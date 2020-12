Kaitlynn Carter est prêt pour une autre chance d’aimer.

De retour en 2019, Les collines: un nouveau départ La star a fait face à sa juste part des titres après avoir mis fin à sa relation avec Brody Jenner puis passer rapidement à autre chose Miley Cyrus. Depuis que le duo a annoncé sa démission en septembre 2019, les fans se demandent si Kaitlynn a pu trouver quelqu’un de spécial. En fin de compte, elle a des nouvelles à partager.

En co-hébergeant iHeartRadio Podcast Scrubbin ‘In avec Becca Tilley et Tanya Rad, Kaitlyn a révélé à Becca Tilley qu’elle sort avec quelqu’un de nouveau.

« J’ai un petit ami et nous sortons ensemble depuis mai et tout se passe très bien », a-t-elle révélé. «Beaucoup d’amis me demanderont:« Comment ça se passe? et tout ce que je peux dire, c’est: « Ça se passe vraiment bien », parce que c’est comme la relation la plus fluide et la plus relaxante. «

«Je n’ai jamais eu de relation facile et je ne veux abattre personne d’autre, mais j’ai l’impression qu’il est le premier adulte avec lequel je sois jamais sortie», a-t-elle poursuivi. « Il est de loin plus mature que moi. Son nom est Kris et il est le fondateur et directeur créatif d’une société appelée Brock Collection. C’est un créateur de mode et j’aimerais dire que c’est l’homme hétéro le plus gay que je connaisse. Il est tellement à la mode. «