Kaitlyn Dever Invasion de maison extraterrestre

Films d’invasion de domicile sont si répandus parce que c’est l’horreur, sans l’horreur. Chacun d’entre nous frémit instantanément alors que nous imaginons la peur et le choc d’étrangers s’introduisant de force dans notre maison. Mais et si cet « étranger » était plus étrange qu’un « étranger » normal ? Et si l’étranger était un extraterrestre ?

Cela semble être le simple- configuration des os de Personne ne vous sauverale nouveau thriller de science-fiction de Spontané réalisateur Brian Duffield. Kaitlyn Dever (Booksmart, court terme 12) étoiles en tant que jeune femme avec un passé troublé qui tente de s’échapper dans la solitude pour prendre soin de son bien-être mental, et est ensuite obligée de faire face à une invasion extraterrestre. Découvrez la première bande-annonce tueuse ici qui, malgré sa miniature très cliquable, est la bande-annonce officielle.

Personne ne vous sauvera | bande annonce officielle

Ça a l’air vraiment génial, non ? Des plans effrayants avec l’extraterrestre dans la chambre au montage intense de la fin avec toutes sortes de visuels dingues, vous avez le sentiment que ce film pourrait être quelque chose de spécial. Et vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour cela. Il arrive sur Hulu le 22 septembre. (Ce qui, certes, semble décevant— b Mais n’oubliez pas cet autre film du 20e siècle qui est allé directement à Hulu, Proie, ce qui s’est avéré plutôt génial.)

« Je voulais que le film prenne la tête d’une petite étude intime de personnages et leur laisse tomber une invasion extraterrestre », a déclaré Duffield, qui a également écrit le film, dans un communiqué de presse. « La fin du monde ne sera pas réservée à ceux qui y sont prêts, et l’idée d’un film extraterrestre faisant brutalement éclater la bulle que notre personnage a passé des années à construire et à cultiver semblait être une façon unique de raconter une histoire préférée. »

Nous ne pouvons pas attendre. Personne ne vous sauvera arrive à Hulu le 22 septembre.

