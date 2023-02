Kaitlyn Bristowe veut revenir à la télévision après l’hébergement “Bachelorette” (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Avec l’aimable autorisation de Soap & Glory

Kaitlyn Bristowe a trouvé l’amour à la télé, elle a dansé à la télé et elle a aidé les autres à trouver l’amour à la télé ! Après s’être éloignée un peu du petit écran pour se concentrer sur son podcast Au large de la vigne et marque de vin, Spade & Sparrow, l’ancienne Bachelorette étoile a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’elle “a envie de retourner à la télévision!” “Croyez-le ou non!” elle a ri, tout en discutant de son dernier partenariat avec Soap & Glory. “Je ne sais pas à quoi cela ressemble, mais j’ai juste envie de faire quelque chose où j’ai réellement le contrôle créatif.”

Lorsqu’on lui a demandé, Kaitlyn a hésité à l’idée de jouer, mais a dit qu’elle préférerait faire “quelque chose de vraiment amusant” où “les gens peuvent regarder sur leur canapé à la maison et se sentir comme s’ils étaient avec moi”. “J’ai l’impression que le public en ce moment a soif de connexion, de plaisir et de relatabilité. Je pense juste que ce serait quelque chose que je pourrais faire », a-t-elle déclaré à HL.

Rappelons que Kaitlyn a fait sa première apparition à la télévision lors de la 19e saison de Le célibataire avec Chris Soulès, et est devenu le leader la saison suivante sur La bachelorette. Elle a continué à concourir sur Danser avec les étoiles saison 29, remportant le premier prix avec son partenaire Artem Chigvintsev. Plus tard, Kaitlyn est retournée au Célibataire franchise pour héberger aux côtés Tayshia Adams pour Katie Thurstonla saison en mars 2021, après Chris Harrisson s’est éloigné de ses fonctions. Les dames sont ensuite retournées pour accueillir de Michelle Young saison en octobre 2021, mais après cela, ABC Network a annoncé Jesse Palmer prendrait en permanence en charge l’hébergement de l’émission à l’avenir.

La future mariée a admis qu’elle était toujours aussi occupée avec sa marque de vin, son podcast, son biz chouchou ainsi que la planification d’un mariage. Cependant, cela ne l’a pas empêchée de “se déshabiller” pour son nouveau partenariat Soap & Glory ! Kaitlyn s’est associée à la marque de beauté pour donner une tournure ludique aux tendances #GetReadyWithMe afin d’inspirer leur nouvelle campagne, le #GetNakedWithMeChallenge – parce que leur gommage corporel Flake Away rend votre peau si douce et glorieuse que vous préférez rester nu plutôt que de vous habiller après la douche. “J’adore faire quelque chose qui vous fait vous sentir bien dans votre peau et qui encourage les gens à se sentir bien dans leur peau”, s’est extasiée Kaitlyn. “Lorsque vous mettez le gommage corporel Flake Away et que vous sortez de la douche, j’hydrate toujours après, mais vous avez l’impression que vous n’en avez même pas besoin car votre corps est comme du velours!”

Rejoignez Kaitlyn dans le #GetNakedWithMeChallenge ! Quiconque crée son propre contenu TikTok inspiré du contenu Soap & Glory de Kaitlyn en utilisant #GetNakedWithMeChallenge et en taguant @SoapandGloryUSA sera inscrit pour gagner une sélection de prix passionnants de Soap & Glory, comme un pot de Flake Away signé par Kaitlyn Bristowe, et plus !

