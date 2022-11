Kaitlyn Bristowe révèle les conseils ‘DWTS’ pour Gabby Windey (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Gaby Windey continue de tuer Danser avec les étoilessemaine après semaine, et plus récemment, elle a semblé garder la tête haute au milieu des rumeurs sur sa relation avec Eric Schwer. Vainqueur du Mirror Ball et ancien Bachelorette Kaitlyn Bristowe révélé exclusivement à HollywoodLa Vie qu’elle a contacté Gabby pour lui offrir des conseils tirés de sa propre expérience lors du concours de danse, bien qu’ils n’aient pas pu se connecter. “C’est une femme occupée !” Kaitlyn a ri en parlant dans une interview EXCLUSIVE avec HL. “Je détiens la grâce et espace pour les personnes qui traversent le Danser avec les étoiles processus parce que je ne voulais répondre à personne par SMS. J’étais comme, je suis tellement fatigué. Je ne peux pas gérer une chose de plus dans mon assiette. Mon corps me fait mal. J’étais tellement bouleversé.

Plus de nouvelles ‘DWTS’:

Elle a poursuivi: “Gabby est absolument en train de l’écraser et a certainement le potentiel de ramener à la maison cette Mirror Ball. Je lui ai dit, ‘Si tu as besoin d’espace, ou si tu as besoin de parler ou si tu as besoin de conseils, ou si tu as juste besoin que je vole là-bas et frotte tes petits pieds, je le ferai.’ Je vais aider parce que je sais à quel point ce processus est difficile.

« Je ne pense pas que les gens sachent même à quoi ils s’engagent lorsqu’ils le font. C’est absolument épuisant physiquement, mentalement, mais c’est aussi très gratifiant et vous vous poussez vraiment », a expliqué l’alun. Kaitlyn a admis qu’il y avait “tellement de personnes” dans l’émission de cette saison qu’elle “appuie” comme DWTS se termine dans ses dernières semaines. “Ça a été une saison folle !” L’alun jaillit. “Je suis reconnaissant de ne pas avoir participé à cette saison, car je ne sais pas si je repartirais avec ce Mirror Ball comme je l’ai fait lors de ma saison, car tout le monde est inspirant et incroyablement talentueux. C’est une montre de saison incroyable et vraiment amusante.

La future mariée s’est entretenue avec HL en partenariat avec Mars pour plaider en faveur de l’adoption d’animaux de compagnie et aider les chiens et les chats protégés aux États-Unis et au Canada à trouver leur foyer permanent. «Les refuges sont actuellement en crise, ce qui est terrifiant. Ils sont sur le point d’avoir leurs pires taux de surpopulation, et je veux utiliser ma plate-forme pour sensibiliser à cela parce que c’est vraiment proche et cher à mon cœur », a déclaré Kaitlyn, qui a elle-même adopté deux chiots, à HL. “Je suis toujours un défenseur du sauvetage et cela me brise le cœur qu’il y ait tous ces animaux qui sont toujours là pour nous aider et en ce moment, ils ont plus que jamais besoin de nous.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Kaitlyn a conseillé aux fans de se rendre dans votre refuge local et de voir les animaux, éventuellement de les encourager ou même de les sauver complètement, en leur donnant une maison pour toujours ! “Il y a tellement de façons de s’impliquer pour aider cette crise”, a-t-elle promis. “Il y a des hauts et des bas sur les réseaux sociaux, mais l’une de mes choses préférées à ce sujet est de pouvoir utiliser votre voix et votre plateforme pour partager des choses qui sont importantes, et c’est certainement l’une d’entre elles.” Mieux visitervillesforpets.com pour obtenir plus d’informations sur la façon dont vous pouvez aider.