Kaitlyn Bristowe révèle comment son ex Jason Tartick l’a rendue « vraiment triste » – Hollywood Life

Crédit d’image : Tammie Arroyo/Shutterstock

Kaitlyn Bristowe réfléchi aux conséquences de sa rupture avec son ex-fiancé Jason Tarticqui, selon elle, « ne l’a pas protégée » des réactions négatives des fans.

« Nous avons parlé de se protéger mutuellement parce que, bien sûr, quand on traverse une rupture, on veut être à son côté et quelqu’un à son côté », a déclaré l’ancien. Célibataire La star de 38 ans a expliqué lors de son podcast « Off the Vine » mardi 19 septembre. « Pour le justifier et dire toutes ces choses. Nous étions vraiment d’accord pour nous protéger les uns les autres.

Après avoir souligné la protection sur laquelle elle et Jason, 34 ans, étaient convenus, Kaitlyn a rappelé la vidéo Instagram qu’il a publiée en août. Le clip en question présentait le Célibataire ancien élève emballant ses affaires pendant que ses chiens et ceux de Kaitlyn regardaient.

« Cela m’a encore rappelé qu’il est normal de montrer de la faiblesse, de demander de l’aide et que le soutien de la famille et des amis est vraiment incassable lorsqu’ils savent que vous devez vraiment vous pencher », a écrit Jason dans sa légende, faisant référence à à un ami qui a pris un vol pour l’aider à déménager. « [I] Je promets que les messages tristes seront bientôt derrière moi, cela me semblait trop significatif pour ne pas les partager. Merci à tous ceux qui ont fait preuve de respect et de grâce au cours du mois dernier.

Bien que Jason remerciait seulement son ami pour son aide, Kaitlyn a pris la vidéo comme une légère fouille, notant que cela la rendait « vraiment triste ».

«Quand il se penchait en quelque sorte sur ce triste – je me disais: ‘Bro.’ Cela ne m’a pas protégé parce que cela m’a donné l’impression que je lui enlevais les chiens », a-t-elle expliqué lors de son récent épisode de podcast. «Les messages que j’ai reçus après cela étaient juste… et il m’a dit : ‘Eh bien, je n’ai reçu aucun message à ce sujet.’ … Je ne savais pas que ce que les gens me disaient allait être si grave.

Plus tôt cet été, Kaitlyn a reçu d’innombrables commentaires et messages de fans de Bachelor Nation exigeant de savoir si elle était toujours fiancée ou non à Jason. Après que le couple ait confirmé leur rupture en août, les utilisateurs des réseaux sociaux ont remarqué que Jason semblait prendre la séparation assez durement.

« Ce que je viens de réaliser, c’est qu’il n’y a pas de calendrier pour gérer le deuil », a-t-il déclaré lors d’un épisode de son podcast « Trading Secrets ». « Et il y a des moments où vous subissez des raz-de-marée de dépression, mais il y a aussi des moments où vous vous sentez soulevé et vous vous sentez à nouveau bien. »