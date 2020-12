Kaitlyn Bristowe et Jason Tartick avez un coronavirus.

La bachelorette couple a annoncé la nouvelle sur Instagram jeudi 24 décembre. « Malheureusement, c’est notre carte de Noël cette année », a écrit la star de la saison 11. «Nous avons Covid.

Bristowe a expliqué qu’elle et Tartick avaient été mis en quarantaine avant leurs plans pour voir les membres de leur famille pour Noël. «Nous pensions que nous prenions la décision responsable d’accueillir UNE personne qui avait été testée quotidiennement pour son travail», Danser avec les étoiles champion noté. « Des tests négatifs pendant des jours et des jours d’affilée. Le jour où nous l’avons vue, elle est devenue positive, ce que nous avons tous découvert le lendemain, et par conséquent nous l’avons fait. Maintenant, comme beaucoup, nous passerons Noël seuls. »

La star de télé-réalité de 35 ans a ensuite adressé un message à ses fans. « Nous voulons simplement que tout le monde sache que nous pensions être en sécurité, mais covid est plus grand que nous », a ajouté Bristowe. «Aujourd’hui, nous pensons à tous ceux qui passent les vacances seuls, à tous ceux qui sont malades ou qui surmontent quelque chose (comme 2020 nous a appris à surmonter beaucoup de choses), et à tous les travailleurs de la santé qui ont été loin de leur famille, en prenant soin des autres depuis des mois et des mois maintenant. Tout ira bien !! Soyez en sécurité et bonnes vacances !! «