Kaitlyn Bristowe clarifie les rumeurs de rupture avec Jason Tartick

Ne croyez pas les rumeurs: Kaitlyn Bristowe n’est pas «AF unique».

Le 24 février, l’ancien Bachelorette star a pris son histoire Instagram pour clarifier une photo qu’elle a postée avec elle chiens Ramen et Pinot. L’arrière-plan comprenait une peinture murale de cœurs de conversation, dont l’un disait «AF unique». Apparemment, certains fans pensaient que Kaitlyn faisait allusion à une rupture avec Jason Tartick, l’alun de Bachelor Nation avec qui elle sort depuis 2018.

Cependant, ce n’est pas le cas, a déclaré Kaitlyn dans une série de vidéos sur son histoire. Elle a dit à la caméra: « J’ai donc posté une photo et en arrière-plan, elle disait » AF unique « et je n’ai même pas remarqué. Alors les gens pensaient que cela faisait allusion à quelque chose, mais ce n’est pas le cas. Alors j’ai mis sur mes histoires si vous effectuez un zoom arrière, cela dit aussi « AF engagé », essentiellement pour dire ne prenez pas cela au sérieux. Alors maintenant, les gens pensent que je suis engagé, et ils pensent que je suis célibataire. »

Kaitlyn s’est alors tournée vers Jason, qui était juste hors de la caméra, pour lui demander: « Alors, Jason, sommes-nous fiancés? »

Jason a répondu «Non», et a fait de même quand Kaitlyn a demandé s’ils avaient «rompu».